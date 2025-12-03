ЕК одобрила возможный репарационный кредит Украине за счет российских активов

Путин назвал способ пресечь пиратство Украины на Черном море

Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин охарактеризовал недавние атаки на танкеры в Черном море как пиратство, передает РИА «Новости». Путин отметил, что подобные нападения происходили как в нейтральных водах, так и в особых экономических зонах других государств. По его словам, «это пиратство, ничто иное», – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства указал на недопустимость подобных действий в отношении судоходства и подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу для международной безопасности на морских путях.

Также он отметил, что Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, расширив перечень ударов по портам и кораблям, заходящим в украинские порты.

«Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», – подчеркнул глава государства. По его словам, такие шаги необходимы для обеспечения безопасности транспортных маршрутов России. Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством, добавил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.