ЕК одобрила возможный репарационный кредит Украине за счет российских активов
Коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.
Решение коллегии Европейской комиссии по данному вопросу было озвучено главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, пишет ТАСС.
«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите», – заявила глава Еврокомиссии.
Подчеркиваетсяся, что данный кредит предполагает финансирование за счет изъятых российских активов, замороженных на территории Евросоюза.
По оценкам Международного валютного фонда, Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для поддержания функционирования государства и продолжения военных усилий. Эта сумма должна быть предоставлена преимущественно из средств РФ, уточнила глава Еврокомиссии.
Таким образом ЕС планирует усилить экономическую и военную поддержку Киева в долгосрочной перспективе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия отказалась выступать гарантом по всему объему кредита Евросоюза для Украины на сумму 140 млрд евро.
Еврокомиссия планирует вынести законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов.
Мария Захарова предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом этих активов Украине.