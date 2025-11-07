ЕК пообещала быстро принять закон о кредите Украине после согласия Бельгии

ЕК пообещала внести законопроект о кредите Украине после согласия Бельгии

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссия представит законопроект о предоставлении так называемого «репарационного кредита» Киеву за счет замороженных российских активов в ближайшие недели, если Бельгия поддержит эту инициативу, передает РИА «Новости» .

По сведениям журналистов, участие Европарламента в подготовке законопроекта может замедлить принятие решения, из-за чего Украина рискует не получить кредит до апреля 2026 года, когда, по прогнозам, у нее закончатся средства. Переговоры по «репарационному кредиту» должны пройти на разных уровнях, в том числе на высшем, уже в ближайшие дни.

Идея выдать кредит Украине за счет доходов от замороженных активов РФ прозвучала из уст главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сентябре. Она заявила, что Украина обязана будет начать возвращать кредит только после того, как Россия выплатит «репарации». Многие страны Евросоюза пока не пришли к единому мнению по этому поводу.

С января по сентябрь 2025 года ЕС уже перечислил Украине 14 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. На территории Евросоюза заморожено свыше 200 млрд евро российских резервов, большая часть из которых хранится на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита» для перечисления 140 млрд евро на Украину за счет замороженных российских активов.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что продолжение финансирования Украины МВФ напрямую связано с предоставлением этим кредитом средств Евросоюза.

Бельгия блокировала процесс выделения беспроцентного кредита Киеву. Брюссель настаивает, что ответственность за выдачу «репарационного кредита» должны разделять все страны ЕС.