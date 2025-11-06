ЕК признала зависимость финансирования Киева от «репарационного кредита»

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные финансовые обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда, передает ТАСС.

По его словам, экспроприация заблокированных российских суверенных активов остается предпочтительным решением Брюсселя для финансирования «репарационного кредита» Киеву.

Домбровскис рассказал, что этот вопрос уже стал темой его обсуждения с директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Она оценила военные и финансовые потребности Киева в 65 млрд долларов на ближайшие два года – эти средства, по ее мнению, необходимы для продолжения боевых действий против России.

Ключевым препятствием на пути экспроприации российских средств остается позиция Бельгии – основная часть активов находится в юрисдикции Euroclear, расположенной в этой стране. Брюссель опасается создать прецедент, отмечая, что такие меры не принимались даже в годы Второй мировой войны. Власти Бельгии опасаются ответных шагов со стороны России. Эту тему планируется обсудить на декабрьском саммите Евросоюза.

Украина может остаться без финансовой поддержки МВФ, если Евросоюз не согласует передачу замороженных российских активов Киеву.

Экономист Андрей Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

Власти Италии и Франции отказались передавать замороженные российские активы на Украину из-за опасений по поводу финансовых рисков.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддерживать конфискацию российских активов без общего распределения рисков среди стран Евросоюза.