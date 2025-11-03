Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Politico: Украина может лишиться поддержки МВФ
Украине угрожает потеря финансовой поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит использование российских замороженных активов в пользу Киева, пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Украина может оказаться без поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не позволит использовать замороженные российские активы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Politico. Издание цитирует европейских чиновников, которые указывают, что отказ Бельгии подержать соответствующий кредит способен привести к блокировке финансовой поддержки со стороны фонда.
Дипломаты ЕС и представитель Еврокомиссии сообщили, что соглашение по российским активам могло бы убедить МВФ в том, что Украина остается финансово жизнеспособной. По данным Politico, в условиях сокращения поддержки Киева со стороны США, Международный валютный фонд ожидает, что Евросоюз возьмет на себя основную часть финансирования Украины в ближайшие несколько лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Андрей Длигач заявил, что Украина находится на грани экономической катастрофы. Мария Захарова отметила, что у «коалиции желающих» заканчиваются ресурсы для поддержки Киева. Украина не сможет продержаться без помощи Запада до весны 2026 года.