Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева

Tекст: Катерина Туманова

«Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

«На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.