Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Россия примет жесткие меры в ответ на возможную экспроприацию ее суверенных активов.
По словам Захаровой, любые незаконные действия Еврокомиссии или европейских стран по присвоению российских средств Москва будет рассматривать как грабеж, передает ТАСС.
«Не намерены и не будем заранее раскрывать конкретные планы ответных мер на случай экспроприации суверенных активов, – сказала дипломат. – Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание в соответствии с нормами российского законодательства и международного права».
Захарова подчеркнула, что действия России будут выверенными и направленными исключительно на компенсацию нанесенного ущерба, а экспроприаторам будет дан гарантированный и болезненный ответ, исходя из принципа взаимности.
Агентство Reuters сообщало, что власти США начали обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.
Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.