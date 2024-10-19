Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров при использовании Wi-Fi

Эксперт Гатауллин посоветовал отключать автоматическое подключение к Wi-Fi на телефоне для защиты от хакеров

Tекст: Вера Басилая

По словам Гатауллина, злоумышленники создают копии Wi-Fi-точек в общественных местах, что позволяет им перехватывать интернет-трафик пользователей через атаки типа «Evil twin» («Злой близнец»). Гатауллин пояснил, что такие атаки подразумевают создание хакером своей Wi-Fi-точки с аналогичным или похожим названием на ту, что уже существует в месте нахождения пользователя. Параллельно проводится атака на оригинальный роутер, чтобы отключить от него пользователей, которые затем подключаются к поддельной сети, открывая хакеру доступ к своему трафику, передает РИА «Новости».

Эксперт предупредил, что особую опасность представляют настройки автоматического подключения к известным сетям, так как при соединении с фейковой точкой может отображаться «страница авторизации», предлагающая войти через соцсети или почту. Пользователь вводит свои данные, которые затем попадают к злоумышленникам.

Гатауллин развеял миф о безопасности Wi-Fi с паролем, отметив, что он защищает только само заведение. Пользователь может стать жертвой перехвата трафика или получить вирусы через фишинговые страницы, если хакеры взломали роутер или создали фейковую сеть.

Ранее российские каналы связи и инфраструктура операторов и хостинг-провайдеров подверглись атакам из-за рубежа с использованием IP-адресов из США, Швеции и Британии, мощность которых достигла 1,73 Тбит/с.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о легализации деятельности «белых» хакеров, который позволяет проводить тестирование программ без разрешения правообладателей.

