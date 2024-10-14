Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Системы операторов связи подверглись DDoS-атакам из-за рубежа
Операторы связи и хостинг-провайдеры атакованы DDoS с мощностью 1,73 Тбит/с
Каналы связи и инфраструктура операторов и хостинг-провайдеров подверглись атакам из-за рубежа, мощность которых достигла 1,73 Тбит/с, с использованием IP-адресов из США, Швеции и Британии, сообщается на сайте подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП)
Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам из зарубежных стран в прошедшие выходные, передает ТАСС. Максимальная мощность кибератаки достигала 1,73 Тбит/с.
Атака была организована с использованием IP-адресов, зарегистрированных в США, Швеции и Британии. В Центре подчеркивают, что именно эти страны послужили основными источниками, откуда велись нападения на инфраструктуру российских операторов связи. Подробности о возможных последствиях и принятых мерах пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы, в результате беспрецедентной хакерской атаки на ВГТРК перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы, включая интернет и телефонию. Также хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.