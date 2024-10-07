Хакеры атаковали сервисы ВГТРК

Хакеры вывели из строя онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК

Tекст: Вера Басилая

В результате атаки перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы компании, включая интернет и телефонию. Источник сообщил, что даже резервные копии данных были стерты, их восстановление займет много времени, передает «Газета.Ru».

Источник также отметил, что работники компании начали устранение последствий с шести утра, однако проблема оказалась серьезной и потребует значительных усилий для решения. В самой ВГТРК сообщили «Газете.Ru», что пока не могут прокомментировать ситуацию.

В холдинг ВГТРК входят такие федеральные каналы, как «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», а также более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах России. Кроме того, ВГТРК включает круглосуточный информационный канал «Россия 24», телеканал «РТР-Планета», который выходит на международный рынок, и пять радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ» и «Юность».

Ранее хакеры начали нелегально арендовать вычислительные мощности в России для проведения DDoS-атак на местные компании, увеличивая мощность атак и обходя географическую фильтрацию.

До этого сообщалось, что хакеры начали использовать фишинговую схему, распространяя вредоносное ПО, замаскированное под медицинские файлы, что увеличило риски для пользователей.