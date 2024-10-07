Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.38 комментариев
Хакеры начали арендовать мощности в России для проведения масштабных атак
Хакеры начали использоваnm вычислительные мощности в России для усиления DDoS-атак
Хакеры начали нелегально арендовать вычислительные мощности в России для проведения DDoS-атак на местные компании, увеличивая мощность атак и обходя географическую фильтрацию.
Хакеры стали нелегально арендовать вычислительные мощности в России для проведения DDoS-атак на местные компании, сообщает ТАСС.
Директор платформы облачной киберзащиты группы компаний «Солар» Артем Избаенков объяснил, что аренда помогает увеличить мощность атак и обойти фильтрацию по геопозиции, применяемую многими компаниями в качестве защиты.
Избаенков сравнил использование арендованных мощностей с атаками через ботнеты – сети зараженных устройств. «Умные IoT-устройства обладают ограниченными ресурсами, снижая эффективность ботнетов. Аренда серверов в российских дата-центрах предоставляет хакерам доступ к более производительным ресурсам», – отметил он. Это позволяет хакерам значительно усиливать мощность и интенсивность атак.
«Солар» отмечает тенденцию изменения целей атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе на малый и средний бизнес в других регионах России. Злоумышленники также стали чаще использовать мультивекторные атаки, одновременно применяя несколько типов атак, что усложняет защиту и устранение последствий.
Ранее сообщалось, что хакеры начали использовать фишинговую схему, распространяя вредоносное ПО, замаскированное под медицинские файлы, что увеличило риски для пользователей.
В ходе голосования Роскомнадзор зафиксировал значительное число DDoS-атак, что подчеркивает важность киберзащиты в политическом процессе.