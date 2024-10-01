Хакеры начали шпионить за россиянами через «медицинские документы»

Tекст: Вера Басилая

Злоумышленники внедряют фреймворк Havoc, который является легальным инструментом для тестирования на проникновение, но используется для удаленного управления и кражи данных из скомпрометированных систем, передает ТАСС со ссылкой на Bi.Zone.

В ходе атаки, замаскированной под медицинские документы, на устройство пользователя загружается выписка из амбулаторной карты пациента, после чего скрытно устанавливается загрузчик и агент фреймворка Havoc. Этот фреймворк предоставляет злоумышленникам доступ к системе, позволяя выполнять команды и выгружать данные.

Также преступники рассылали письма от имени одной из силовых структур, убеждая пользователей загрузить документы, что также приводило к установке вредоносного ПО.

Bi.Zone отмечает, что 12% всех кибератак сейчас совершаются с использованием легитимных инструментов для тестирования на проникновение. Эти инструменты стали популярны среди хакеров во второй половине 2010-х годов, и Havoc, применяемый реже других, сложнее выявить современными средствами защиты информации. В компании пояснили, что редкость использования Havoc дает злоумышленникам больше шансов остаться незамеченными в скомпрометированной системе.

Ранее сообщалось, что мошенники активно используют методы социальной инженерии и фишинг, пытаясь получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» для оформления кредитов.

Кроме того, мошенники стали чаще похищать деньги, убеждая граждан «обновить банковское приложение».

