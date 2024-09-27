В МВД рассказали о самых распространенных схемах мошенников

Сотрудник УБК МВД рассказал о самых распространенных схемах мошенников

Tекст: Валерия Городецкая

Граждане должны сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами мошенников, подчеркнул Висящев, передает радио Sputnik.

По его словам, наиболее распространенные схемы злоумышленников включают мошенничества с использованием методов социальной инженерии, инвестиционных проектов, фишинг и попытки получить доступ к учетной записи на портале «Госуслуги».

Висящев рассказал о том, что мошенники используют личные данные граждан для оформления кредитов через микрофинансовые организации. «Если по какой-то причине вы попались на уловки мошенников и сообщили пароль от портала «Госуслуги», то сразу берем паспорт, идем в МФЦ и блокируем предыдущую учетную запись, чтобы создать новую», – отметил он. Таким способом преступники максимально быстро оформляют кредиты и выводят деньги на подконтрольные счета.

По словам Висящева, все возрастные категории могут стать жертвами мошенников, но методы атак различаются. Например, пожилые люди чаще подвергаются телефонным мошенничествам, тогда как молодежь – интернет-атакам. «Если взять количество пенсионеров, то у нас в текущем году чуть больше 82 тысяч потерпевших от общего числа», – добавил он, подчеркивая, что 16,5% жертв мошенничеств составляют пожилые люди, а менее 1% – несовершеннолетние.

Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.