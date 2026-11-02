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Искусственный интеллект впервые успешно атаковал российскую компанию
ИИ-агенты впервые успешно атаковали инфраструктуру российской компании
Специалисты компании Positive Technologies впервые зафиксировали успешную хакерскую атаку на инфраструктуру российской компании, которую полностью провели агенты искусственного интеллекта.
Взломщики получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной сети компании-жертвы. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации прошло около трех часов, пишет Lenta.ru.
«Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», – заявил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Денис Гойденко.
По его словам, агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли. Атака развивалась необычайно быстро и шумно, а первоначальный доступ программа получила через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую трудно обнаружить вручную.
В Positive Technologies отметили, что применение таких технологий существенно усложняет поиск инициаторов нападения. Вредоносные инструменты создаются прямо в ходе атаки, а высокая скорость работы алгоритмов требует максимально быстрой реакции от защитников инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение.
В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным атакам.