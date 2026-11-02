ФСБ призвала проверять гуманитарную помощь для военных на наличие взрывчатки

Украинские спецслужбы начали маскировать бомбы под гуманитарную помощь

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинские спецслужбы пытаются организовать террористические акты против российских военнослужащих с помощью замаскированных бомб, предупредили в спецслужбе.

«В связи с постоянной нацеленностью спецслужб Украины на совершение террористических актов в отношении российских военнослужащих Федеральная служба безопасности обращает внимание представителей волонтерских, благотворительных организаций и частных лиц на получение гуманитарной помощи из проверенных источников и необходимость ее проверки на наличие взрывных устройств и отравляющих веществ», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ведомстве пояснили, что для маскировки самодельных взрывных устройств используются различные предметы. Ранее сотрудники спецслужбы уже обезвреживали бомбы, которые были закамуфлированы под парфюмерные наборы, портативные зарядные устройства, музыкальные колонки, подарочные статуэтки, церковную утварь, автомобильные запчасти, тротуарную плитку и стельки для обуви с подогревом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами.

В июле в отношении рассылавшего замаскированные под парфюм взрывные устройства участникам СВО россиянина возбудили уголовное дело о государственной измене.

В 2024 году завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались убить российского военного с помощью поддельного новогоднего подарка со взрывчаткой.