На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.5 комментариев
В Днепропетровской области получили повреждения угледобывающие предприятия ДТЭК
Угледобывающие предприятия энергетического холдинга ДТЭК, расположенные в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, получили серьезные повреждения.
Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что технологические сооружения угледобывающих предприятий в Днепропетровской области получили существенные повреждения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о повреждении двух объектов энергетической инфраструктуры компании в этом же регионе. Из-за этого значительная часть Днепропетровска и ряда районов области осталась без электроснабжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.
В пятницу глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.
В четверг в Днепропетровске после поражения энергетической инфраструктуры возникли серьезные проблемы с электричеством.