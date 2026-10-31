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США отвергли обвинения в помощи Болсонару при побеге из Бразилии
Рубио: США не помогали Болсонару покинуть Бразилию
Соединенные Штаты не оказывали содействия бывшему кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару в его отъезде из страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы ничему не способствовали», – заявил Рубио на пресс-конференции по итогам министерской встречи «двадцатки», передает РИА «Новости».
По словам госсекретаря, Вашингтону было известно о прибытии Болсонару в США, поскольку у него была действующая виза, а президент Дональд Трамп разрешил ему въезд. При этом Рубио подчеркнул, что американская сторона не участвовала в договоренностях, связанных с отъездом политика.
Флавиу Болсонару, проигравший 25 октября во втором туре президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, пересек границу с Аргентиной и вылетел частным самолетом в США с промежуточной посадкой в Эквадоре. Это произошло после того, как Верховный суд Бразилии обязал его сдать паспорта и запретил покидать страну в рамках дела об отмывании денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Бразилии потребовали от Аргентины объяснений из-за возможной помощи Болсонару при отъезде в США.
Американские СМИ сообщили о тайной поддержке побега политика со стороны администрации Трампа и консервативных правительств Латинской Америки.
В четверг Болсонару заявил о госперевороте в Бразилии и назвал себя легитимным лидером.