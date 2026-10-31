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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    31 октября 2026, 20:43 • Новости дня

    США отвергли обвинения в помощи Болсонару при побеге из Бразилии

    Рубио: США не помогали Болсонару покинуть Бразилию

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты не оказывали содействия бывшему кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару в его отъезде из страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы ничему не способствовали», – заявил Рубио на пресс-конференции по итогам министерской встречи «двадцатки», передает РИА «Новости».

    По словам госсекретаря, Вашингтону было известно о прибытии Болсонару в США, поскольку у него была действующая виза, а президент Дональд Трамп разрешил ему въезд. При этом Рубио подчеркнул, что американская сторона не участвовала в договоренностях, связанных с отъездом политика.

    Флавиу Болсонару, проигравший 25 октября во втором туре президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, пересек границу с Аргентиной и вылетел частным самолетом в США с промежуточной посадкой в Эквадоре. Это произошло после того, как Верховный суд Бразилии обязал его сдать паспорта и запретил покидать страну в рамках дела об отмывании денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Бразилии потребовали от Аргентины объяснений из-за возможной помощи Болсонару при отъезде в США.

    Американские СМИ сообщили о тайной поддержке побега политика со стороны администрации Трампа и консервативных правительств Латинской Америки.

    В четверг Болсонару заявил о госперевороте в Бразилии и назвал себя легитимным лидером.

    31 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20

    Bild: Глава МИД Германии Вадефуль опозорился из-за фото на встрече G20

    Bild: Глава МИД Германии опозорился из-за совместного фото на G20
    @ Megan Varner/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль оказался в позорной ситуации из-за решения отказаться от совместного фотографирования на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте.

    Немецкая газета Bild высмеяла непоследовательную позицию руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханна Вадефуля перед встречей Группы двадцати в штате Джорджия. Изначально Вадефуль обещал не избегать общей фотографии, однако позже внезапно поменял решение, приводит ТАСС позицию газеты.

    «Дипломатическая позиция Вадефуля, очевидно, меняется чуть ли не ежедневно», – заявил бывший европейский дипломат Клеменс Фишер. Он назвал тревожной непредсказуемость немецкого министра.

    Сам глава МИД ФРГ в эфире телеканала ZDF объяснил отказ от совместного снимка тем, что страны Запада сейчас якобы не являются с Россией одной семьей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала метания Вадефуля, назвав это попыткой напугать «обнаженной немецкой дипломатией» и традиционным разворотом на 360 градусов. По ее словам, месяц назад германский министр сам напросился на переговоры и позировал перед прессой, а теперь испугался фотографироваться.

    Ранее в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы мероприятия отменили традиционное фотографирование из-за отказа некоторых участников сниматься с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Впрочем, еще в пятницу и другие западные издания начали высмеивать Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с российским коллегой.

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    30 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка

    Путин объяснил свою работоспособность восточным афоризмом

    Путин объяснил свою работоспособность во время саммита Россия – Африка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе объяснил свою работоспособность восточным афоризмом о том, что время, проведенное с друзьями, не идет в зачет лет жизни.

    Путин поделился секретом своей продуктивности в ответ на удивление Гнассингбе отсутствием у него признаков усталости после многочисленных встреч в Кремле, передает ТАСС.

    «Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – ответил российский лидер.

    Гнассингбе поблагодарил президента за уделенное тоголезской делегации внимание и отметил, что российский лидер выглядит намного менее уставшим, чем его гости, несмотря на большое количество проведенных накануне переговоров.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин круглосуточно исполняет обязанности президента благодаря уникальной работоспособности.

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о личных способах сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    31 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств

    Страны Балтии депортировали русскоязычных жителей ночью и без денег

    Власти стран Балтии депортировали русскоязычных жителей без средств
    @ Toms Kalinis/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская заявила, что власти стран Балтии депортируют русскоязычных жителей в ночное время без средств к существованию.

    Власти прибалтийских государств выдворяют русскоязычных граждан в позднее время суток, при этом у большинства из них нет денег на переезд, передает РИА «Новости».

    «Не было денег, ровно как у переселенца из Латвии Паши, 35 евро на счете было. Мы понимали, что невозможно Пашу было даже в гостиницу поместить и фактически, если бы наш институт не работал, у нас не было бы налажено межведомственное взаимодействие, мы бы понимали, что человек, оказавшись ночью на границе с 35 евро, не может никуда не пойти», – рассказала Полонская.

    По ее словам, чиновников стран Балтии не волнует наличие маленьких детей в семьях, они выдворяют людей, не задумываясь о последствиях. Омбудсмен назвала происходящее элементом унижения человека.

    В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что в странах Прибалтики русофобия была распространена задолго до начала спецоперации на Украине. Он подчеркивал, что местные власти воспользовались ситуацией для решения внутриполитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка под угрозой депортации вызвали тяжелые стрессы у пожилых русскоязычных жителей республики.

    Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила рост количества обращений от соотечественников из стран Прибалтики из-за угрозы депортации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила высылку русскоязычных жителей из Латвии.

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    30 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Протестующие попытались взять штурмом Конституционный суд Польши

    В Варшаве протестующие пытались войти в здание Конституционного суда

    Tекст: Катерина Туманова

    В Варшаве толпа протестующих вступила в столкновения с полицией и попыталась ворваться в здание Конституционного суда, из-за чего президент Польши Кароль Навроцкий был вынужден прервать полет в Сенегал и вернуться в столицу.

    В пятницу вечером конфликт вокруг Конституционного суда Польши перерос в беспорядки, несколько человек преодолели ограду и были задержаны полицией при попытке проникнуть внутрь, передает РИА «Новости».

    В ответ в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы, силовики стягивают дополнительные силы и заняли оборону. В связи с происходящим президент Навроцкий велел развернуть свой самолет по пути в Сенегал и возвращается в Варшаву.

    Председатель суда Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место. Волнения начались после обращения судьи Анны Корвин-Петровской, заявившей об угрозе жизни сотрудников, а также письма генерального прокурора Вальдемара Журека с просьбой обеспечить безопасность учреждения.

    Ситуация обострилась на фоне споров о руководстве инстанции. На сайте суда появилось сообщение о приостановке полномочий Богдана Свенчковского и передаче управления Корвин-Петровской. Однако на странице учреждения в соцсети X заявили о незаконном захвате портала, назвали происходящее попыткой государственного переворота и подчеркнули, что Свенчковский сохраняет пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская оппозиция 17 октября разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве.

    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза.

    Правящая коалиция Польши начала подготовку к отстранению президента Кароля Навроцкого.

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    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    Медведев: Отказавшиеся от фото с Лавровым министры G20 – евродегенераты
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Max заявил, что «евродегенераты не хотят нормализации отношений с Россией». Так он прокомментировал то, что ряд министров иностранных дел стран G20 отказались от участия в совместном фото с главой МИД Сергеем Лавровым в США.

    «Причина – в их внутренних дурных болезнях: их ментальные проблемы оказались помножены на сексуальные девиации. А стало быть, карточки с этими первертами теперь стали разновидностью порно. Потому американцы правильно решили снести общее фото», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу организаторы встречи глав МИД стран G20 в Атланте отменили традиционное совместное фото из-за отказа некоторых участников фотографироваться с Сергеем Лавровым.

    В пятницу западные издания высмеяли министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за страх оказаться на одном снимке с Сергеем Лавровым.

    Сам Йоханн Вадефуль заявил о готовности участвовать в совместном фотографировании.

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    31 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше

    Глава РФПИ Дмитриев заявил о проблемах Европы из-за протестов в Польше

    Дмитриев призвал Европу искупить вину на фоне протестов в Польше
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию в Польше и заявил, что у Европы не все в порядке.

    Дмитриев отреагировал на слова польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил о необходимости отстранить и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. «Европа не в порядке: мигранты, разжигание войн, беспорядки и госперевороты», – написал глава РФПИ в соцсети Х, призвав европейцев «искупить свою вину», передает ТАСС.

    В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека. У здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на субботу ситуация обострилась: к охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции, а протестующие пытались прорваться через ограждение.

    В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда.

    Президент Польши созывает срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения кризиса.

    Президенту Польши попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве, но с усилием он смог проникнуть внутрь.

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    31 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Минобороны: Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Алешки Херсонской области, пожелавшие при эвакуации уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщило Министерство обороны.

    Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Минобороны.

    Отмечается, что перевозка осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных в рамках гуманитарной миссии жителей города Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Яна Лантратова отметила прибытие в Алешки для передачи жителям гуманитарной помощи совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

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    31 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой

    Медведев: Европа задолжала Африке 15 квадриллионов долларов за годы колонизации

    Медведев назвал сумму долга Европы перед Африкой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы за годы колонизации задолжали африканцам 15 квадриллионов долларов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил долг европейских стран перед Африканским континентом в 15 квадриллионов долларов. «По оценке экспертов, за годы колонизаторского геноцида и грабежа Европа должна африканцам 15 квадриллионов (да-да, 1,5 × 10¹⁶!) долларов», – написал Медведев в своем канале в Мах.

    Он отметил, что прошедший саммит Россия – Африка продемонстрировал искреннее желание африканских стран развивать связи с Москвой. Медведев обратил внимание на то, что Россия, в отличие от стран Европы, никогда не занималась колонизацией этого континента.

    Медведев добавил, что саммит стал отлично сыгранной симфонией отношений между двумя континентами, несмотря на критику со стороны западных средств массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники третьего саммита Россия – Африка подписали более 50 двусторонних соглашений. Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о прибытии 61 делегации.

    В четверг президент Владимир Путин назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    31 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу

    Немецкий политик Фронмайер назвал безумием решение ЕК по российскому газу

    В Германии назвали безумием решение ЕК по российскому газу
    @ Oliver Zimmermann/imago/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий политик Маркус Фронмайер назвал безумием решения Европейской комиссии в отношении закупок газа у России.

    «Разве это не безумие?.. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие суммы, потому что этого хочет Европейская комиссия», – передает RT его сообщение в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недальновидным отказ европейских стран от российских энергоресурсов.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил об ударе Европы по собственной промышленности и социальной сфере из-за отказа от российского газа.

    В понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен исключил отмену запрета на поставки газа из России даже в случае мирного урегулирования на Украине.

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    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    31 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию

    Собчак призвала власти Латвии объяснить запрет на въезд

    Собчак с иронией ответила на запрет въезда в Латвию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка Ксения Собчак иронично отреагировала на решение властей Латвии запретить ей и режиссеру Константину Богомолову въезд в страну, назвав этот шаг демонстрацией бессилия.

    Собчак написала в Max, что давно не посещает прибалтийскую республику, и попросила предъявить основания для включения ее семьи в черный список.

    «Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули… какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», – заявила журналистка.

    Собчак предположила, что решение латвийского внешнеполитического ведомства могло стать результатом желания устроить пиар на борьбе с «русской угрозой».

    «Храбрые латышские стрелки», – иронично отметила Собчак.

    «Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать – кто следующий? Познер, Венедиктов (признан иностранным агентом)?» – добавила телеведущая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для Собчак и Богомолова. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы в решении Браже запретить въезд российскому хоккеисту Александру Овечкину. В прошлом году латвийские власти закрыли въезд на свою территорию российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

    Комментарии (3)
    31 октября 2026, 07:55 • Новости дня
    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда

    TV Republika: Навроцкий заявил о захвате Конституционного суда

    Президент Польши заявил о насильственном захвате Конституционного суда
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о нарушении конституционного порядка в стране и насильственном захвате Конституционного суда, потребовав вывести правительственные силы из здания.

    Польский лидер заявил, что конституционный порядок в стране был нарушен, а конституционный орган подвергся силовому захвату. Об этом говорится в экстренном заявлении польского лидера, которое зачитал глава канцелярии Навроцкого Павел Шефернакер, передает TV Republika.

    «В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша, и конституционный государственный орган был насильственно захвачен», – подчеркнул Навроцкий в обращении. Он призвал к восстановлению правопорядка и эвакуации из здания суда направленных туда правительством силовых подразделений.

    Президент сообщил о проведении консультаций с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также отказался признать законными действия лиц, узурпировавших власть в суде.

     Кроме того, Навроцкий обеспечил доступ в здание законно действующему вице-председателю органа Бартоломею Соханьскому.

    Из-за угрозы внутренней безопасности Навроцкий объявил о созыве срочных консультаций с участием представителей парламентских сил для разрешения кризиса и стабилизации политической ситуации. В завершение он выразил благодарность гражданам, собравшимся перед зданием суда для защиты конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Польши Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание Конституционного суда в Варшаве, когда он экстренно прервал официальный визит в Сенегал на фоне волнений в столице. В пятницу толпа протестующих вступила в столкновения с полицией при попытке ворваться в здание Конституционного суда.

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