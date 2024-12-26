Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
ФСБ: Военного хотели взорвать с помощью замаскированной под новогодний подарок бомбы
Завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами, сообщает ФСБ.
Известно, что злоумышленники намеревались использовать самодельное взрывное устройство, замаскированное под новогодний подарок, передает ТАСС.
ФСБ пояснила, что внутри подарка находилась папка-обманка, начиненная взрывчаткой. Устройство могло мгновенно убить любого, кто попытался бы ее открыть.
Изъятые у задержанных средства связи и компоненты взрывчатки были доставлены в Россию, замаскированные в бытовой технике, инструментах и автозапчастях.
Также ФСБ представила аудиозапись инструктажа агента спецслужб Украины и видео с признаниями задержанных. Один из них сообщил о тайнике с бомбой в районе подмосковного Протвино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи.