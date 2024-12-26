Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
ФСБ предотвратила покушения Киева на высокопоставленных военных России
Сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны России и членов их семей в Москве, передает ТАСС. Четыре гражданина России были задержаны.
В ходе следствия выяснилось, что украинские спецслужбы отправляли компоненты взрывных устройств в Россию под видом электробытовых приборов и автозапчастей. В частности, бомбы были замаскированы под пауэрбанк и папку с документами. Один из агентов, завербованный на Украине, прибыл в Москву под видом депортированного и изъял из тайника взрывное устройство.
ФСБ также установила участие москвича, собиравшего данные о местах жительства высокопоставленных военных и передававшего их украинским кураторам. В отношении одного из военнослужащих был спланирован теракт с участием двух граждан России, которые должны были доставить взрывное устройство, замаскированное под папку с документами.
Сотрудниками ФСБ были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи. Возбуждены уголовные дела, виновным грозит ответственность за государственную измену и приготовление террористических актов.
Отметим, накануне ФСБ задержала в Подмосковье семь человек, предотвратив теракт, который планировался спецслужбами Украины против руководителя оборонного предприятия.
Спецслужбы Украины передавали инструкции по совершению теракта против топ-менеджера российского оборонного предприятия через мессенджер Element.
Ранее в Коломне ФСБ предотвратила взрыв автомобиля заместителя директора оборонного предприятия АО НПК «КБМ» Геннадия Девяткова, задержав двух подозреваемых.