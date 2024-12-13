Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Взрыв автомобиля замдиректора «КБМ» предотвратили в Подмосковье
В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке взрыва автомобиля замдиректора «КБМ»
В Коломне ФСБ предотвратила взрыв автомобиля замдиректора оборонного предприятия АО НПК «КБМ» Геннадия Девяткова, задержав двух подозреваемых, которые получили заказ через мессенджер.
На парковке в Коломне под днище его Toyota Land Cruiser была заложена мина, передает «Газета.ru».
По данным Telegram-канала 112, мина была заказана через мессенджер и установлена 21-летним Шандро Шишковым и 23-летним Денисом Кайзером. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда Геннадий Девятков собирался ехать на работу.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых до того, как устройство смогло нанести ущерб. В настоящее время продолжается поиск заказчиков покушения. АО НПК «КБМ», где работает Девятков, занимается разработкой ракетных комплексов, таких как «Искандер», «Шмель» и «Игла».
Ранее в Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в организации и исполнении теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер ВМФ Валерий Транковский.
Кроме того, сообщалось, что начальник колонии ДНР Сергей Евсюков стал жертвой взрыва в Донецке после предложения награды за его ликвидацию на украинских сайтах в размере 21 тыс. долларов.