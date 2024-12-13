Взрыв автомобиля замдиректора «КБМ» предотвратили в Подмосковье

В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке взрыва автомобиля замдиректора «КБМ»

Tекст: Елизавета Шишкова

На парковке в Коломне под днище его Toyota Land Cruiser была заложена мина, передает «Газета.ru».

По данным Telegram-канала 112, мина была заказана через мессенджер и установлена 21-летним Шандро Шишковым и 23-летним Денисом Кайзером. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда Геннадий Девятков собирался ехать на работу.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых до того, как устройство смогло нанести ущерб. В настоящее время продолжается поиск заказчиков покушения. АО НПК «КБМ», где работает Девятков, занимается разработкой ракетных комплексов, таких как «Искандер», «Шмель» и «Игла».

Ранее в Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, подозреваемых в организации и исполнении теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер ВМФ Валерий Транковский.

Кроме того, сообщалось, что начальник колонии ДНР Сергей Евсюков стал жертвой взрыва в Донецке после предложения награды за его ликвидацию на украинских сайтах в размере 21 тыс. долларов.