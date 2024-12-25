ФСБ предотвратила теракт против главы оборонного предприятия

В Подмосковье предотвращен теракт спецслужб Украины против руководителя оборонного предприятия

Tекст: Мария Иванова

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против одного из руководителей оборонного предприятия в Подмосковье, сообщает ТАСС. Задержаны семь граждан России, в том числе трое несовершеннолетних, которые уже дают признательные показания.

«Предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия РФ, выпускающего продукцию для Министерства обороны России», – заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанные планировали подложить самодельное взрывное устройство под автомобиль жертвы. Устройство было изготовлено из компонентов, изъятых из тайника. Злоумышленники координировали свои действия с сотрудниками украинских спецслужб через интернет-мессенджеры.

Как отметили в ФСБ, ранее задержанные помогали телефонным мошенникам с Украины, занимаясь установкой оборудования для создания конспиративных каналов связи и осуществлением мошеннических звонков. Они также выводили и обналичивали деньги, полученные незаконным путем.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Следствие продолжается.

Накануне подросткам в Тобольске предъявили обвинение в совершении теракта после поджога железнодорожного снегоуборщика на станции Свердловской железной дороги.

Московский пенсионер во вторник бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью, следуя указаниям телефонных мошенников. А Челябинский областной суд вынес приговор экс-полицейскому за участие в террористической организации, координируемой украинскими спецслужбами, и совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры.