Бывший челябинский полицейский получил 16 лет за госизмену и диверсию

Tекст: Валерия Городецкая

Бывший полицейский осужден на 16 лет лишения свободы, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима, сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что к основному наказанию добавился штраф в размере 250 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года. Также мужчина лишен воинского звания «старший лейтенант запаса» и специального звания «майор полиции в отставке».

Установлено, что мужчина вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую украинскими спецслужбами. Он установил конфиденциальные связи с иностранным агентом и по его поручению совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее жителя Курской области осудили на 22 года за государственную измену и теракт.

Московский областной суд приговорил бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода к девяти годам строгого режима за государственную измену и хищение авиакомплектующих, а жителя Камчатского края приговорили к 14 годам колонии строгого режима за передачу данных СБУ о российских военных.