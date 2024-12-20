Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.15 комментариев
Житель Камчатки осужден на 14 лет за госизмену
Житель Камчатского края осужден на 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Житель Камчатского края приговорен к 14 годам колонии строгого режима за передачу данных СБУ о российских военных, сообщило управление ФСБ России по Камчатскому краю.
Гражданин России, который имел вид на жительство и длительное время проживал на Украине, «инициативно» установил контакт с СБУ после начала Россией специальной военной операции и «передавал сведения» украинской стороне, передает РИА «Новости».
В обмен на беспрепятственный выезд в Россию мужчина передал СБУ данные о своем родственнике, являющемся военнослужащим. Он также согласился предоставлять информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и другие сведения о Вооруженных силах России. Информацию он собирал на территории Камчатского края.
Осужденный не признал свою вину и подал апелляционную жалобу, однако Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Керчи был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи сведений о дислокации российской ПВО Службе безопасности Украины.
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