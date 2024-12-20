  • Новость часаПутин перечислил основные направления работы спецслужб России
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    Путин объединил Россию в крепкую семью
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    Минфин сообщил о снятии лимитов по семейной ипотеке
    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны
    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан
    МВФ заявил о быстром росте зарплат россиян в 2024 году
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине
    В Финляндии заявили о подготовке к длительным войнам
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    15 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    16 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    15 комментариев
    20 декабря 2024, 03:21 • Новости дня

    Житель Камчатки осужден на 14 лет за госизмену

    Житель Камчатского края осужден на 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Камчатского края приговорен к 14 годам колонии строгого режима за передачу данных СБУ о российских военных, сообщило управление ФСБ России по Камчатскому краю.

    Гражданин России, который имел вид на жительство и длительное время проживал на Украине, «инициативно» установил контакт с СБУ после начала Россией специальной военной операции и «передавал сведения» украинской стороне, передает РИА «Новости».

    В обмен на беспрепятственный выезд в Россию мужчина передал СБУ данные о своем родственнике, являющемся военнослужащим. Он также согласился предоставлять информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и другие сведения о Вооруженных силах России. Информацию он собирал на территории Камчатского края.

    Осужденный не признал свою вину и подал апелляционную жалобу, однако Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Керчи был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи сведений о дислокации российской ПВО Службе безопасности Украины.

    Житель Ялты признан виновным в государственной измене за передачу данных о вылете авиационного комплекса из Сочи Украине и получил 14 лет в колонии строгого режима.

    Московский городской суд вынес приговор россиянину Андрею Титову, обвиненному в государственной измене и хранении оружия, назначив ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    20 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (4)
    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил готовность начать переговоры по ситуации на Украине, подчеркнув, что они могут проходить без предварительных условий, однако на основе стамбульских договоренностей и текущих реалий.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.

    «Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.

    «Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.


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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    19 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркнув их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.

    «Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», – передает ТАСС его слова.

    Путин также отметил героические действия российских военных на линии фронта и их успешные операции в Курской области.

    По его словам, российские бойцы продолжают выбивать противника с занятых позиций, демонстрируя высокий профессионализм и мужество.

    Путин также сообщил, что возможности вооруженных сил России возрастают. Он подчеркнул, что российские военнослужащие демонстрируют героизм на фронте, что также способствует кардинальным изменениям в зоне СВО.

    «Мы движемся к решению первоочередных задач, обозначенных в начале спецоперации», – заявил он.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что не следует загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция, а вместо этого важно концентрироваться на текущих задачах и поддержке бойцов.

    «Надо пожелать всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой», – сказал он.

    Путин также отметил, что российские военные уверенно выполняют свои задачи и выбивают противника с территории Курской области, демонстрируя высокую выучку и профессионализм.

    Ранее в Кремле заявили, что вопросы, касающиеся спецоперации на Украине, интересуют граждан больше всего.

    Напомним, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    New York Times: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева

    NYT: ЦРУ признало нулевой эффект убийства Кириллова для Киева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные эксперты считают, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ и может отрицательно сказаться на переговорах России и Украины, пишет The New York Times.

    По данным издания, западные чиновники и аналитики считают убийство начальника войск РХБЗ России бесполезным для ВСУ и даже опасным в контексте переговоров с Россией, передает телеканал 360.

    Как отметил экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, этот акт окажет лишь психологическое воздействие, не влияя на боевые возможности Российской армии.

    Экс-сотрудник ЦРУ Ральф Гофф охарактеризовал стратегию Киева как ошибочную.

    «Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», – указал он.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

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    19 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан

    ФСБ и спецслужбы Узбекистана совместно ищут соучастников убийства генерала Кириллова

    К поиску соучастников убийства генерала Кириллова подключился Узбекистан
    @ Dmitry Serebryakov/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    ФСБ и спецслужбы Узбекистана активно работают над выявлением возможных соучастников убийства генерала Игоря Кириллова и майора Ильи Поликарпова, погибших от взрыва самодельного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России совместно со спецслужбами Узбекистана активно работают над установлением соучастников убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС.

    Напомним, оба военных погибли в результате подрыва самодельного устройства. Работа по выявлению всех обстоятельств преступления ведется в сотрудничестве с узбекистанскими спецслужбами. Российская сторона надеется, что совместные усилия приведут к успешному раскрытию всех деталей и участников инцидента.

    Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

    Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

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    19 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются

    Президент Путин сообщил о сокращении украинцев, желающих участвовать в конфликте

    Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются
    @ The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Путин сообщил о том, что количество украинцев, стремящихся принять участие в вооруженном конфликте, начало снижаться, что, по его мнению, связано с изменением восприятия ситуации на Украине.

    Российский лидер заявил о сокращении числа украинцев, которые хотят участвовать в военных действиях на территории своей страны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это явление наблюдается на фоне изменений в восприятии украинским обществом самого конфликта.

    «Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там, по-моему, уже скоро не останется тех, кто воевать хочет», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами.

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    19 декабря 2024, 09:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ в Курахово приказано держаться до инаугурации Трампа

    Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.

    Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.

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    19 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Началась проверка законности нахождения исполнителя теракта против Кириллова в России

    Силовики начали проверку законности нахождения в России исполнителя теракта, убившего генерала Кириллова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.

    Как передает РИА «Новости», правоохранительные органы России занимаются проверкой законности нахождения в стране предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Информация об этом поступила из источников в правоохранительных структурах.

    ЧП произошло на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря, около 6:00. Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Согласно предварительным данным, бомба была заложена в самокат, стоящий у подъезда.

    В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На следующий день после ЧП был задержан подозреваемый, гражданин Узбекистана, который, как выяснилось, прибыл в Москву для подготовки теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчина сообщил, что за выполнение этого задания ему обещали 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МВД Узбекистана сообщило об отсутствии информации о задержанном в Москве гражданине Узбекистана, подозреваемом в причастности к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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