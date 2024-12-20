Житель Камчатки осужден на 14 лет за госизмену

Житель Камчатского края осужден на 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ

Tекст: Антон Антонов

Гражданин России, который имел вид на жительство и длительное время проживал на Украине, «инициативно» установил контакт с СБУ после начала Россией специальной военной операции и «передавал сведения» украинской стороне, передает РИА «Новости».

В обмен на беспрепятственный выезд в Россию мужчина передал СБУ данные о своем родственнике, являющемся военнослужащим. Он также согласился предоставлять информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и другие сведения о Вооруженных силах России. Информацию он собирал на территории Камчатского края.

Осужденный не признал свою вину и подал апелляционную жалобу, однако Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Керчи был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи сведений о дислокации российской ПВО Службе безопасности Украины.

Житель Ялты признан виновным в государственной измене за передачу данных о вылете авиационного комплекса из Сочи Украине и получил 14 лет в колонии строгого режима.

Московский городской суд вынес приговор россиянину Андрею Титову, обвиненному в государственной измене и хранении оружия, назначив ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.