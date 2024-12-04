Житель Керчи осужден на 15 лет за передачу данных о ПВО России СБУ

Tекст: Мария Иванова

Житель Керчи был осужден на 15 лет за государственную измену, сообщает ТАСС. Верховный суд региона признал его виновным в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ. Дополнительно к лишению свободы подсудимому назначено ограничение свободы на полтора года после отбытия основного срока.

До ареста мужчина работал монтером – обходчиком пути. Прокуроры уточнили, что он предложил сотрудничество Службе безопасности Украины. В сентябре 2023 года, используя мессенджер, он отправил видеозаписи с координатами мест расположения средств ПВО России в Керчи. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по российским военным объектам.

Суд признал, что переданные сведения представляли угрозу для национальной безопасности. Вердикт был вынесен на основании представленных доказательств и признания обвиняемым своей вины. Мужчина согласился с обвинением в полном объеме, что, по мнению защиты, могло смягчить наказание, но суд принял решение назначить 15 лет колонии строгого режима.

Ранее житель Ялты был признан виновным в государственной измене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.

Московский городской суд вынес приговор россиянину Андрею Титову, обвиненному в государственной измене и хранении оружия, назначив ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. А суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска за передачу данных об объектах ВС России украинским кураторам, что квалифицируется как государственная измена.