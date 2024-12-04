Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.4 комментария
Житель Керчи осужден на 15 лет за передачу данных о ПВО России СБУ
Житель Керчи приговорен к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи Службе безопасности Украины сведений о дислокации российской ПВО, что могло позволить нанести огневые удары по позициям российских войск.
Житель Керчи был осужден на 15 лет за государственную измену, сообщает ТАСС. Верховный суд региона признал его виновным в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ. Дополнительно к лишению свободы подсудимому назначено ограничение свободы на полтора года после отбытия основного срока.
До ареста мужчина работал монтером – обходчиком пути. Прокуроры уточнили, что он предложил сотрудничество Службе безопасности Украины. В сентябре 2023 года, используя мессенджер, он отправил видеозаписи с координатами мест расположения средств ПВО России в Керчи. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по российским военным объектам.
Суд признал, что переданные сведения представляли угрозу для национальной безопасности. Вердикт был вынесен на основании представленных доказательств и признания обвиняемым своей вины. Мужчина согласился с обвинением в полном объеме, что, по мнению защиты, могло смягчить наказание, но суд принял решение назначить 15 лет колонии строгого режима.
Ранее житель Ялты был признан виновным в государственной измене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.
Московский городской суд вынес приговор россиянину Андрею Титову, обвиненному в государственной измене и хранении оружия, назначив ему наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. А суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска за передачу данных об объектах ВС России украинским кураторам, что квалифицируется как государственная измена.