Жителя Рыбинска арестовали за госизмену из-за передачи данных Украине

Суд арестовал жителя Рыбинска за передачу данных о военных объектах Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Ярославле принял решение об аресте жителя Рыбинска, обвиняемого в государственной измене, передает ТАСС. Мужчина подозревается в передаче данных о российских военных объектах украинским кураторам, что квалифицируется как серьезное преступление против безопасности государства. Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

По информации пресс-службы УФСБ по Ярославской области, задержанный, родившийся в 1996 году, установил контакт с представителем запрещенной в России организации, связанной с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Согласно следственным данным, он собирал и передавал сведения об объектах Вооруженных сил России.

В ходе обыска у подозреваемого были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка, подтверждающая его участие в противоправной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд приговорил жителя России Артема Крайчика к 13 годам лишения свободы за государственную измену, а ранее сообщалось, что житель Свердловской области был приговорен к 16 годам за аналогичное преступление.