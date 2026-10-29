Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
ФАБ-500 от ВС России уничтожила пункты управления дронами ВСУ
Авиаудар ФАБ-500 уничтожил пункты управления украинскими дронами
Министерство обороны России сообщило об уничтожении пунктов управления украинскими FPV-дронами на днепропетровском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.
Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «КВО» подразделения войск БПС группировки «Центр» выявил позиции противника на днепропетровском направлении. После этого был нанесен авиационный удар с использованием бомбы ФАБ-500, сообщает Минобороны.
Уточняется, что российский разведывательный дрон успешно зафиксировал полное уничтожение пунктов управления FPV-дронами украинских вооруженных формирований.
«КВО» вскрывает, ФАБ решает», – прокомментировали работу операторов дронов в военном ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников на днепропетровском направлении.
В тот же день Министерство обороны сообщило о проверке министром обороны Андреем Белоусовым применения ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр».
Ранее расчеты беспилотных систем группировки «Центр» нанесли точный удар по складу наземных роботов и боеприпасов украинских войск.