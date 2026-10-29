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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 14:17 • Новости дня

    ФАБ-500 от ВС России уничтожила пункты управления дронами ВСУ

    Авиаудар ФАБ-500 уничтожил пункты управления украинскими дронами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении пунктов управления украинскими FPV-дронами на днепропетровском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.

    Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «КВО» подразделения войск БПС группировки «Центр» выявил позиции противника на днепропетровском направлении. После этого был нанесен авиационный удар с использованием бомбы ФАБ-500, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что российский разведывательный дрон успешно зафиксировал полное уничтожение пунктов управления FPV-дронами украинских вооруженных формирований.

    «КВО» вскрывает, ФАБ решает», – прокомментировали работу операторов дронов в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников на днепропетровском направлении.

    В тот же день Министерство обороны сообщило о проверке министром обороны Андреем Белоусовым применения ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр».

    Ранее расчеты беспилотных систем группировки «Центр» нанесли точный удар по складу наземных роботов и боеприпасов украинских войск.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО

    Экс-футболист сборной России вступил в отряд морской пехоты в зоне спецоперации

    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО
    @ Личный архив Андрея Соломатина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал очередной контракт и продолжил службу в рядах морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции.

    С августа 2023 года спортсмен проходил службу в добровольческой бригаде «Эспаньола», а после завершения контракта занимался организацией собственного фонда. Теперь он присоединился к подразделению БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, передает РИА «Новости».

    «Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», – рассказал Соломатин.

    По словам бывшего футболиста, он будет работать в составе мобильной огневой группы. В отряде есть рота противодействия беспилотникам и пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

    Спортсмен также поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за поддержку отряда, отметив, что подразделение уже выполняло задачи на донецком, брянском, курском и белгородском направлениях, а сейчас находится в Запорожской области.

    Андрей Соломатин, воспитанник СДЮСШОР московского «Торпедо», чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, обладатель Кубка России 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 годов. В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политолог Павел Данилин назвал ветеранов спецоперации крупнейшей профессиональной группой в новом парламенте.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание добровольческого формирования БАРС для противодействия беспилотникам.

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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    29 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.

    «В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.

    В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.

    В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита

    Песков назвал атаку дронов на Москву подтверждением необходимости спецоперации

    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.

    Песков заявил, что попытка организовать масштабный налет беспилотников на российскую столицу во время саммита «Россия – Африка» выглядит странной, пишут «Вести».

    «Это весьма странно, потому что это мирового масштаба событие, которое происходит в столице России. Конечно, в это время организовывать такую массовую дроновую атаку на Москву – странно», – отметил Песков.

    По его словам, российские системы ПВО отработали эффективно. Представитель Кремля подчеркнул, что инцидент в очередной раз доказывает необходимость продолжения спецоперации для защиты страны от подобных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году.

    В ночь на четверг средства противовоздушной обороны нейтрализовали большую часть из 613 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

    В понедельник сотрудники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, готовивших удары по системе противоракетной обороны города.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    28 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Транспортный коллапс в Киеве усилился

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве усилился транспортный коллапс из-за удара по Южному мосту, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах образовались огромные пробки, из-за которых по городу почти невозможно проехать. На остановках скапливаются большие толпы, которые «берут штурмом» автобусы, общественный транспорт ходит переполненным, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался транспортный коллапс и общественный транспорт стал переполненным после закрытия Южного моста, о чем сообщили украинские СМИ, к

    Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве в результате удара.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации

    Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.

    По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

    В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

    В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.

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    29 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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