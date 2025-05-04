NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot

Tекст: Ольга Иванова

Газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США сообщает, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле, передает РИА «Новости». По данным издания, речь идет об одной из старых моделей комплекса, которую отправят в Киев после проведения ремонта.

Кроме того, западные союзники обсуждают возможность передачи Украине еще одной системы Patriot из Германии или Греции. Ожидается, что поставка комплекса из Израиля может состояться к лету.

Один из чиновников отметил, что сейчас две из восьми уже имеющихся у Украины систем Patriot проходят ремонт. Газета уточняет, что для любых экспортных поставок комплексов Patriot требуется официальное одобрение США, даже если они поставляются через третьи страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники.