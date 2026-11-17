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Спецпосланники Трампа намерены обсудить с европейцами гарантии безопасности Украины
Axios: Спецпосланники Трампа обсудят с Европой гарантии безопасности Украины
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют на этой неделе обсудить в Берлине с представителями Украины и Европы гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины после конфликта.
Встреча в Берлине направлена на разработку гарантий безопасности, чтобы предотвратить будущие атаки на Украину, а также планов восстановления ее экономики, пишет Axios.
Встреча пройдет в четверг, спустя неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию предложить основу послевоенной безопасности для Европы.
В тот же день Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Ожидается, что Трамп обсудит конфликт на Украине.
Американский чиновник назвал встречу в Берлине и визит Трампа в Китай скоординированными дипломатическими усилиями. Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, которые сопровождают Трампа в Китае, проинформированы о переговорах.
В прошлый четверг Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве, а в понедельник обсудили дальнейшие шаги с его помощником Юрием Ушаковым. Уиткофф и Кушнер заявили, что Россия согласилась на участие Европы в переговорах, но Ушаков опроверг достижение такого соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Джаред Кушнер перечислил гарантии безопасности и восстановление экономики среди главных элементов американского плана по украинскому урегулированию. В пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о попадании европейских стран в ловушку из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах. В четверг помощник президента Юрий Ушаков назвал содержательным разговор президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.