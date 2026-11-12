Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы», – цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, российская и американская стороны условились о продолжении трехсторонних переговоров.

Помощник президента добавил, что американские представители детально поделились своими оценками переговоров, прошедших в Абу-Даби.

Кроме того, в ходе встречи Путин обратил внимание американских переговорщиков на настойчивую работу администрации Дональда Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине.

Путин также обсудил с Уиткоффом и Кушнером поведение Владимира Зеленского и переданные им «приветы» Трампу.

Ушаков выразил надежду Москвы на то, что Уиткофф и Кушнер донесут российские сигналы до представителей Европы и Украины в Дублине.

В четверг Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил о приоритете людей и их права жить по своим традициям над вопросами территорий в конфликте на Украине.

Глава государства попросил переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

Российский лидер также назвал иностранные войска на территории Украины законной целью для ВС России.