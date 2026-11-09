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Полиция Польши задержала пятерых последователей краковского террориста
Польская полиция задержала пятерых человек, которые могли быть последователями краковского террориста, сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая.
Решения об их задержании принимались на основании анализа активности интернет-пользователей, передает РИА «Новости». «Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и полиция ведут постоянную работу в сети. После этого нападения и трагедии, произошедшей в Кракове, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало – с субботы, то есть с момента нападения в Кракове, и до сегодняшнего дня – на территории всей Польши пятерых человек, которые действительно проявляли активность в сети, и их активность потенциально могла представлять угрозу», – сказала Галецкая.
По ее словам, это были люди, чьи публикации создавали потенциальную угрозу, они могли стать подражателями действий Михала О. Задержанные размещали в интернете материалы, восхваляющие нападение в Кракове.
Галецкая предупредила о наличии у полиции собственных источников и проверке информации, публикуемой некоторыми лицами в даркнете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье прокуратура Польши возбудила дело по статье «терроризм» после нападения в Кракове.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме устроившего стрельбу мужчины.
В субботу правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в стрельбе на Главной площади Кракова.