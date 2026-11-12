Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки в ходе спецоперации
Минобороны: ВСУ потеряли более 1200 военнослужащих за сутки
Российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в Сумской и Харьковской областях. Потери украинских войск составили свыше 200 военнослужащих, 11 автомобилей, боевую бронированную машину и станции радиоэлектронной борьбы, указало ведомство в Max.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и ДНР. ВСУ лишились более 220 человек, двух боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийского орудия и семи станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Дружковки, Николаевки и Никоноровки в ДНР, потери противника достигли 190 военнослужащих. Группировка «Центр» в ходе наступательных действий поразила силы противника в ДНР и Днепропетровской области: потери ВСУ составили более 345 человек, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.
Войска группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 215 человек, боевую бронированную машину и восемь автомобилей. Группировка «Днепр» улучшила положение в Запорожской области, уничтожив до 30 военнослужащих и 19 автомобилей ВСУ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы и пункты дислокации ВСУ в 154 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы и 407 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря.
Во вторник российские военные с помощью беспилотников ударили по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам и судам обеспечения украинской армии.
В тот же день Воздушно-космические силы поразили авиабомбами насыпную переправу украинских войск в Запорожской области.