17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Пострадавший при подрыве машины журналист Заворотный пришел в сознание
Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве Заворотный пришел в сознание
Бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова журналист Сергей Заворотный, получивший тяжелые ранения при взрыве автомобиля на Кировоградской улице в Москве, пришел в сознание.
После покушения 72-летний общественный деятель перенес четыре операции и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.
Взрыв машины произошел в пятницу. В понедельник Федеральная служба безопасности и Следственный комитет сообщили о задержании жительницы Москвы, которая заложила взрывчатку под автомобиль по указанию украинских спецслужб.
Следствие установило, что задержанную россиянку обманули телефонные мошенники. Девушка перевела им крупную сумму на безопасный счет, после чего преступники путем шантажа заставили ее совершить подрыв транспортного средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о нахождении Сергея Заворотного в коме.
В пятницу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к подрыву автомобиля журналиста.
Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.