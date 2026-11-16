  • Новость часаКаллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 20:36 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 15 летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 15 направлявшихся к Москве беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников.

    В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября.

    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия

    Reuters: Россия и США выступили против переговоров об автономном оружии

    Россия и США выступили против ограничений автономного оружия
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представители Соединенных Штатов и России намерены выступить против введения юридически обязательных правил для смертоносных автономных систем вооружений на встрече в Женеве.

    Большинство стран, участвующих во встрече под эгидой ООН, поддерживают начало переговоров о запретах и регулировании автономных вооружений. Однако ведущие военные державы, включая США, Россию и Израиль, выступают против, утверждая, что существующего гуманитарного права достаточно, пишет Reuters.

    Развитие искусственного интеллекта стимулировало создание беспилотников, роботов, танков и подводных лодок, способных убивать без участия человека. Такие полуавтономные системы уже применяются на Украине, в Судане и на Ближнем Востоке.

    США предлагают пятилетний мандат на переговоры по необязательному соглашению, предпочитая руководящие принципы жестким правилам. Россия публично не заявляла о своей позиции, но ранее сопротивлялась предложениям о юридически обязывающем договоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Россия, США и Китай решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования. В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта. В 2024 году и. о. главы российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила об активной работе Украины над повышением автономности беспилотников.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 14:16 • Новости дня
    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша

    При пожаре на складе горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля

    У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве произошло обрушение кровли здания на складе горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Крылатском, там фиксируется сильное возгорание.

    Об этом сообщил источник телеканала 360.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник источник в экстренных службах города сообщил об увеличении площади пожара на территории комплекса «Лата трэк» до 500 квадратных метров.

    В январе региональное Главное управление МЧС сообщило об обрушении кровли на мебельном складе во Владивостоке в результате пожара.

    В прошлом году МЧС сообщило об обрушении кровли из-за крупного пожара на складе в Ленинградской области.

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    16 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    Эксперт назвал мифом заявления о перехвате ракет «Орешник»

    Военный эксперт Степанов назвал мифом перехват «Орешника» системами РЭБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления о возможности перехвата гиперзвуковых ракет «Орешник» западными средствами радиоэлектронной борьбы являются мифом, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    «Перехват гиперзвука – вожделенный миф западного ВПК», – заявил Степанов, комментируя статью The New York Times о системе Lima Quant. По словам эксперта, Украина не способна самостоятельно производить комплексы РЭБ для перехвата баллистического вооружения, передает ТАСС.

    Воздействие на гиперзвуковую ракету маловероятно из-за формирования плазменного облака на финальном этапе полета, которое блокирует инструменты радиоподавления. Кроме того, «Орешник» летит по полетному заданию без необходимости корректировки, поэтому воздействие на навигационное оборудование не принесет результата, пояснил эксперт.

    Ранее украинский военный заявил The New York Times, что система РЭБ Lima Quant якобы отклонила две ракеты «Орешник» во время удара в направлении Киевской области 24 мая 2026 года. Президент Владимир Путин в ответ на это отметил, что ВС России нанесли удары по объектам для проверки результатов, и дроны подтвердили точное попадание разводящихся блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов сообщил об изучении западными разведчиками последствий удара «Орешника» по заводу «Южмаш».

    Реакцию Запада на испытания «Орешника» сочли неадекватной.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков назвал маловероятным перехват «Орешника» западными комплексами ПРО.

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    16 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении

    Турецкий комплекс нейтрализовал 51 беспилотник электромагнитным излучением

    В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе испытаний турецкая противодроновая система Ejderha вывела из строя 51 беспилотник за несколько секунд без применения ракет, сообщил генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол.

    Комплекс уничтожил цели с помощью высокомощного электромагнитного излучения (HPEM), которое воздействует на электронные компоненты дронов, передают «Вести» со ссылкой на компанию Aselsan.

    В ходе тестирования система сначала поразила два управляемых по кабелю беспилотника на расстоянии около километра, после чего одновременно нейтрализовала 51 дрон. Ejderha использует радар для обнаружения целей и оптико-электронные средства для наведения и предназначена для борьбы с малыми и микробеспилотниками.

    Акйол подчеркнул, что Ejderha стала первой в мире системой, способной одновременно вывести из строя такое количество дронов без использования боеприпасов. По его словам, комплекс перешел в стадию серийного производства и будет применяться в составе турецкой системы ПВО «Стальной купол». Испытания прошли в центре ASELSAN в Гельбеке и были приурочены к 51-летию компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция успешно испытала зенитную ракетную систему большой дальности SIPER Urun-2 с перенацеливанием.

    В августе китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения дронов без радаров.

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    15 ноября 2026, 22:07 • Новости дня
    NYT: Атомный авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока

    NYT: Авианосец США направился в Ближневосточный регион

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Ирана возобновили нанесение ударов по территории Бахрейна на фоне зашедших в тупик переговоров с США, после чего в сторону Ближнего Востока направился авианосец ВМС США Theodore Roosevelt.

    На территории Бахрейна расположена крупная военно-морская база США. Возобновление атак после двухмесячного затишья происходит из-за отсутствия прогресса в мирном диалоге между Вашингтоном и Тегераном, пишет The New York Times.

    «Воскресная атака произошла через два дня после того, как американские военные заявили, что сбили два беспилотника, выпущенных Ираном в сторону Бахрейна, не причинив при этом никаких ранений или ущерба», – сказано в статье.

    В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что удар в пятницу стал местью за американскую атаку на телекоммуникационную вышку в Иране.

    При этом в последние недели США активно перебрасывают силы на Ближний Восток, в частности, 16 ноября ожидается прибытие авианосца USS Theodore Roosevelt, сообщил в воскресенье американский военный чиновник.

    Американские и израильские военные, по словам источников газеты, разработали планы возобновления ударов, которые, вероятно, будут направлены на энергетическую инфраструктуру и другие объекты, имеющие жизненно важное значение для иранской экономики.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул готовность страны противостоять угрозам.

    «Иран продолжит отвечать на любую военную агрессию со стороны Соединенных Штатов или других стран», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье КСИР заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на базе в Бахрейне. В пятницу командование американских вооруженных сил сообщило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников. В среду в Иране допустили возможность нанесения ударов по американским военным базам в европейских странах.

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    16 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Синоптик предсказал начало метеорологической зимы в Москве

    Синоптик Леус: Текущая неделя в Москве станет финалом метеорологической осени

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нынешняя неделя в Москве, вероятнее всего, станет последней неделей метеорологической осени, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «С большой долей вероятности нынешняя неделя станет финалом метеорологической осени. С началом недели новой среднесуточная температура будет опускаться ниже нулевой отметки, с опозданием на 10 дней давая отсчет дням метеорологической зимы, а осадки все чаще будут выпадать в виде снега», – написал Леус в Telegram-канале.

    По его словам, начавшаяся неделя пройдет на повышенном температурном фоне. Во вторник днем температура составит +1...+3 градуса. В среду столица окажется на пути теплого атмосферного фронта, возможен мокрый снег с переходом в дождь, а атмосферное давление упадет до 732 мм рт. ст.

    В четверг ожидаются небольшие дожди и потепление до +4...+6 градусов. В пятницу осадки будут локальными, температура составит +3...+5 градусов.

    В выходные Москву накроет новый циклон. В субботу пройдут небольшие дожди, температура составит +3...+5 градусов. В воскресенье местами закружит мокрый снег, а температура немного понизится, но останется выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об аномально теплой погоде в Центральной России с колебаниями температуры до шести градусов.

    В четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

    На прошлой неделе климатическую зиму в Москве за последние полвека назвали сократившейся на неделю и ставшей теплее на два градуса.

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    16 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Экипаж новейшего «Солнцепека» назвал скорость главным преимуществом машины

    Российские военные назвали скорость главным преимуществом нового «Солнцепека»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» с позывным Север заявил, что главным преимуществом новой машины является высокая скорость передвижения.

    Экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепек» группировки войск «Север» высоко оценил ходовые качества машины во время первого выезда, передает РИА «Новости».

    «Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, – скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше все», – поделился механик-водитель.

    По его словам, предыдущие версии системы создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, тогда как новая модификация получила газотурбинный двигатель Т-80. Кроме того, машина оснащена мощными вычислительными комплексами и современной системой наведения для более точной боевой работы.

    Боец добавил, что маневренность и простота управления позволяют эффективно передвигаться по пересеченной местности и асфальтированным дорогам в условиях повышенной активности беспилотников противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили склад с боеприпасами, миномет, 14 пунктов управления дронами и 69 военнослужащих ВСУ.

    В субботу военнослужащий с позывным Аладдин сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ на высоте до 200 метров группами огневой поддержки тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» заявил о высокой эффективности систем ТОС-1А в уничтожении живой силы и укреплений противника в ходе спецоперации на Украине.

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    16 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве более 190 беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие ночь и утро российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В период с 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона направлялись около 600 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большая часть этих дронов была уничтожена системами противовоздушной обороны Министерства обороны на дальних подступах. При этом 191 аппарат был нейтрализован непосредственно на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 57 летевших к Москве беспилотников.

    В воскресенье российские силы противовоздушной обороны сбили еще десять дронов.

    Ранее столичный градоначальник доложил о подавлении атаки 31 беспилотного летательного аппарата на подлете к городу.

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    16 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    Beretta создала противодронную систему из восьми дробовиков

    TWZ: Beretta создала систему от дронов из восьми ружей Benelli M4

    Beretta создала противодронную систему из восьми дробовиков
    @ Dualee S.r.l./YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружейная компания Beretta представила дистанционно управляемую установку LIVET для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая оснащена восемью дробовиками Benelli M4.

    Дистанционно управляемый боевой модуль LIVET представляет собой многоствольную установку на базе дробовиков, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Система развивает концепцию Drone Guardian от компании Benelli, которая была представлена в 2024 году, пишет TWZ.

    Комплекс оснащен функциями автоматизированного отслеживания целей. Однако окончательное решение о поражении объекта всегда остается за оператором, который контролирует станцию.

    Создание подобного оружия отражает общую эволюцию технологий противодействия беспилотным системам, которая ускорилась с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Практика показала, что относительно дешевые дроны способны представлять серьезную угрозу для бронетехники, артиллерийских расчетов, логистических сетей и других ценных военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска начали массово внедрять многоцелевые наземные дроны.

    Также казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для поиска и сопровождения беспилотников.

    Кроме того, госкорпорация «Ростех» анонсировала новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.

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    16 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Более 45 летевших к Москве дронов ВСУ уничтожены силами ПВО с полуночи

    Системы ПВО уничтожили с полуночи 47 летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО с полуночи 47 украинских беспилотников в ходе отражения массированной атаки.

    «Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Max-канале.

    До этого Собянин несколько раз сообщал об отражении атак дронов. Начиная с полуночи российские силы ПВО успешно отразили налет 47 дронов ВСУ.

    На местах падения фрагментов сбитых аппаратов задействованы профильные специалисты экстренных служб города, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 82 направлявшихся в сторону столицы украинских дронов. В воскресенье глава города заявил о ликвидации десяти летевших на Москву беспилотников. Вечером воскресенья аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

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    16 ноября 2026, 04:48 • Новости дня
    СБУ создала концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе

    Боец ВС России рассказал о пытках в концлагере СБУ в Мариуполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) организовали концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе, сообщил заместитель командира батальона группировки войск «Север» Чех.

    «Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ, и многие из них погибали в застенках», – заявил военный ТАСС.

    По его словам, после освобождения Мариуполя был обнаружен практически концлагерь, где во многих помещениях остались следы пыток и убийств сторонников тесных связей с Россией.

    Выжившие участники «антимайдана» до сих пор испытывают проблемы со здоровьем из-за пережитых пыток.

    Боец с позывным Чех родился в Чехии в 1973 году. В 2014 году он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики и участвовал в боях за Горловку и Краматорск. В Чехии он заочно приговорен к 21 году лишения свободы за терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов.

    Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

    В сентябре Верховный суд в Праге назначил гражданину Чехии реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса.

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    16 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Одесского ресторатора сослали в штурмовики за неудачное застолье для командира

    Ресторатора отправили в штурмовики за плохой стол для командира ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сумскую область в качестве штурмовика отправили одесского ресторатора, который ранее служил личным поваром командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в силовых структурах России.

    Известный одесский ресторатор-бизнесмен был призван в ВСУ в качестве личного повара командира ВСУ.

    «После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую область», – рассказал информатор ТАСС.

    Дальнейшая судьба бизнесмена остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили женщин-пограничников на передовую в Харьковской области. «Северяне» узнали о брошенных «на убой» за Уланово закарпатских венграх. Пленный рассказал о направлении дезертиров ВСУ в штурмовики.


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    16 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября, следует из данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    С 17:00 воскресенья до 08:00 понедельника в сторону Московского региона летели около 600 беспилотников, большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, а 191 аппарат нейтрализовали на подлете к городу, передает РИА «Новости».

    В ночь на 13 ноября в сторону столицы направлялись 467 дронов, из которых 144 сбили на подлете к Москве. В начале месяца, в ночь на 3 ноября, в Московскую область летели 493 аппарата, 187 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны на подлете к городу.

    Самой крупной в октябре стала попытка атаки в ночь на 30 октября, когда в сторону Московского региона летели 862 беспилотника, из них 170 были нейтрализованы около столицы. В сентябре наиболее массированной стала атака в ночь на 20 сентября, когда уничтожили 1,6 тыс. аппаратов, в том числе 450 – на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 беспилотников.

    В четверг силы противовоздушной обороны подавили атаку 31 летевшего к столице дрона.

    В начале месяца мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к городу.

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    16 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    Беспилотники «Куб-2» стали инструментом экономического истощения ВСУ

    Ростех: Дроны «Куб-2» стали инструментом экономического истощения противника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» заявила, что российский барражирующий боеприпас «Куб-2» используется как дешевая наживка для дорогостоящих ракет ПВО, что обеспечивает методичное финансовое истощение противника в зоне спецоперации на Украине.

    Российские барражирующие боеприпасы «Куб-2» вынуждают украинские войска тратить дорогостоящие зенитные ракеты для перехвата дешевых аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ростех.

    «Каждый такой перехват – это прямой финансовый убыток для обороняющейся стороны. Ну а если дрон прорывается и уничтожает расчет ПТРК или бронеавтомобиль, мы получаем хрестоматийный обмен «пешки на ферзя». Это уже не просто тактика, а методичное финансовое истощение врага», – подчеркнули в госкорпорации.

    Попытки уничтожить такой дрон специалисты компании сравнили со стрельбой по комарам из зенитной установки. Беспилотник концерна «Калашников» оснащен оптико-электронной системой наведения, позволяющей автоматически захватывать и сопровождать цели в реальном времени.

    Операторы применяют «Куб-2» для поражения различных целей от минометных расчетов до малоразмерных плавсредств. Аппарат часто используется в связке с легкими разведывательными беспилотниками «Скат», а эффективность его боевого применения составляет 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» Александр Лихачев сообщил об успешных испытаниях барражирующих боеприпасов «Куб-2-Э» и «Куб-10МЭ» в условиях среднегорья.

    Также глава концерна Алан Лушников анонсировал появление усовершенствованных беспилотников с дальностью полета свыше 100 км в зоне спецоперации.

    Кроме того, российская сторона на выставке в Абу-Даби предложила ближневосточным партнерам испытать новейший разведывательный аппарат «Скат-350М» в связке с дронами линейки «Куб».

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    Как Россия преодолеет урановый дефицит

    Одно из важнейших для всей планеты полезных ископаемых – уран – уже в ближайшей перспективе ожидает существенный дефицит. Это будет иметь глобальные последствия, особенно с учетом резкого распространения атомной энергетики. Как этот дефицит коснется Россию и каким способом она уже сейчас готовится его преодолеть? Подробности

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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией

    Кая Каллас не примет участие как представитель Европы в возможных переговорах с Россией. И дело не только в том, что ее фигура категорически не устраивает Москву – даже в Брюсселе сомневаются в компетентности главы евродипломатии и поэтому не готовы доверить ей решение вопросов о европейском будущем. Но означает ли поиск Евросоюзом более квалифицированных переговорщиков готовность ЕС к содержательному диалогу с Москвой? Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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