Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Силы ПВО сбили 15 летевших на Москву беспилотников
Собянин сообщил об уничтожении 15 направлявшихся к Москве беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении 20 летевших на Москву беспилотников.
В ночь на понедельник на подлете к Москве уничтожили 191 беспилотник, эта попытка атаки стала самой крупной с начала ноября.