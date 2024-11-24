Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

Tекст: Александр Тимохин

Цепочка событий, приведших к внезапному появлению ракетного комплекса «Орешник» на мировой арене, выглядит так.

17 ноября уходящий президент США Джо Байден дал Украине разрешение атаковать ракетами ATACMS «старую» территорию России. Через два дня по российскому военному арсеналу в Брянской области ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS, выпущенными из реактивной установки М142 HIMARS. 20 ноября по командному пункту группировки войск «Север» в Курской области был нанесен удар в том числе и британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Сентябрьское опровержение президента России о том, что такая атака будет означать прямое участие стран Запада в войне, и американцы и англичане проигнорировали.

А 21 ноября по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, на котором велась сборка и ремонт различных систем вооружений, был нанесен удар неизвестным доселе оружием. Со стороны это выглядело как падение нескольких боевых блоков из состава разделяющейся боевой части. Ничего подобного ни Россия, ни другие страны никогда еще в боевых условиях не применяли.

Вечером с разъяснениями произошедшего выступил лично Верховный Главнокомандующий. Президент твердо и четко, без прикрас обрисовал обстановку, признал факт удара со стороны противника, факт потерь и даже назвал атакованные объекты. Из его выступления мы узнали о том, что загадочным средством, с помощью которого был нанесен так необычно выглядящий удар по «Южмашу», был новый, ранее никогда не применявшийся ракетный комплекс под названием «Орешник».

Также стало известно, что представители западных стран были предупреждены об атаке заранее. Это всегда делается в случае испытаний стратегических видов ракетных вооружений, способных нести ядерное оружие.

На следующий день на совещании с разработчиками ракетных систем и представителями Минобороны Владимир Путин заявил, что у России есть запас таких ракет, и их испытания продолжатся. На совещании были раскрыты и некоторые характеристики новой системы вооружений, созданной по сути всего лишь за год с небольшим. «Орешник» – твердотопливная ракета средней дальности (приблизительно 1500-5000 км) с разделяющимися головными блоками. Более того, создается целая линейка подобных вооружений.

Можно также предположить, что по многим системам новая ракета унифицирована с теми, которые уже в строю. И, видимо, к ней имеет отношение Московский институт теплотехники.

Кроме того, видео из Днепропетровска отчетливо показывают, что в ударе было шесть боевых блоков. Боевая часть каждого из боевых блоков инертная, то есть не содержит взрывчатки или ядерного заряда. Это логично в двух случаях – первый, когда вместо боевых блоков с ядерной или термоядерной боевой частью ставят учебные, так как больше ничего нет, или если используется специальная кинетическая боевая часть, поражающая цель за счет энергии движения.

По большому счету, учебными «болванками» тоже можно уничтожать заводы. Но специально созданная боевая часть лучше – можно сделать некий аналог кассетного боеприпаса с поражающими субэлементами в каждом из боевых блоков.

Тогда «огненных стрел с неба» будет очень много, и будет казаться, что ракет в ударе применено в разы больше, чем это было на самом деле. Отсутствие взрывчатого вещества при таких скоростях в момент атаки действительно не важно – высвобождение кинетической энергии поражающего элемента при попадании в цель куда разрушительнее взрывчатки.

Удар «Орешника» привел к серьезным разрушениям на «Южмаше». Глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что территория завода оцеплена СБУ, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек. Утечки все же произошли – и если им верить, кинетические боеприпасы, массой от 350 до 500 кг каждый (непроверенные украинские данные), ударив в цели на площадке «Южмаша» со скоростью примерно 3,5 км/сек, превратили там в крошево буквально все, с пробоем бункеров и подземных защитных сооружений.

Применение «Орешика» стало явным сигналом не только Украине, но и в первую очередь Западу, это признает и иностранная пресса. Явным образом, такие ракеты не для целей, которыми располагает Украины. Речь идет о испугавшем в свое время Европу развертывании баллистических ракет средней дальности на европейском ТВД. Тогда политики и население были вменяемее и к той, старой угрозе они вполне серьезно относились.

А что современные западные политики? Дошло ли послание до адресата? Если говорить о лидерах стран типа Украины и Германии, то да, некоторые из них отметились адекватной реакцией. Особенно порадовал канцлер Германии Олаф Шольц, в очередной раз заявивший, что крылатые ракеты Taurus Украине переданы не будут – в этом смысле боевые блоки «Орешника» произвели нужное впечатление.

Что касается Соединенных Штатов, то показательным выглядит заявление, прозвучавшее от высокопоставленного американского военного всего лишь за сутки до применения «Орешника».

20 ноября на конференции аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies, Центр международных и стратегических исследований) выступал контр-адмирал Томас Бьюкенен, руководитель Директората по планированию и разработке политики в Стратегическом командовании США (USSTRATCOM). Это структура, через которую оба вида Вооруженных Сил США, имеющие стратегическое ядерное оружие, ВВС и ВМС, координируют выполнение задач по ядерному сдерживанию в мирное время и применение ядерного оружия в военное.

Бьюкенен – не последний по статусу руководитель в этой структуре. И самое главное, именно он отвечает за разработку планов операций и политики в области сдерживания. В ответ на вопрос «как победить [в ядерной войне]?» он заявил:

«Мы не хотим обмена [ядерными ударами]. Но если мы будет должны таковой исполнить, то нужно, чтобы это было на условиях, максимально выгодных для Соединенных Штатов. …Нам нужно иметь резервные возможности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать.»

Бьюкенен имел в виду, что если придется пустить в ход ядерное оружие, то надо, чтобы после его применения у США оставалось ядерное оружие для дальнейшего сдерживания. Добавив под конец, что это «сложный вопрос».

Говорил он осторожно, но обстановка в мире накалена до такой степени, что даже тщательный подбор слов контр-адмиралом не позволил представителям других стран оставить его высказывание без внимания. Ведь из из его слов прямо следует – США допускают возможность ведения ядерной войны на выгодных для себя условиях. Особенно с учетом того, что ВМС США систематически отрабатывают нанесение первого ядерного удара с помощью баллистических ракет «Трайдент-II», развернутых на подводных лодках.

Вот какой, например, была реакция Китая а это заявление: «Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству». Такое заявление сделал представитель МИД Китая Линь Цзянь, и оно было опубликовано в официальной англоязычной китайской газете Global Times вместе с призывами к США способствовать ядерному разоружению.

А 21 ноября Пентагон распространил заявление о том, что «Орешник» не станет сдерживающим фактором для действий Вашингтона по поддержке Украины. Аналогично высказывается англоязычная пресса.

И это при том, что какие-то шансы против нового оружия в теории может дать только полноценная система ПРО театра военных действий с комплексами THAAD в качестве «главного калибра» – возможности развертывать такие системы ограничены даже у США. Еще американские и японские эсминцы, оснащенные ракетами SM-3, могли бы на некоторых участках траектории сбивать такие ракеты, но они могут действовать только на море. На Украине, например, их нет.

Кроме того, как говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, все эти комплексы «на практике против ракет, подобных «Орешнику», не проверялись».

Тем не менее, никаких опасений у англоговорящих не чувствуется. Не испугались и англичане, и французы, которые 23 ноября тоже дали Украине согласие на использование французских крылатых ракет против целей на «старой» территории России. «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала по данному поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Может быть, они и испуганы – но стараются показать ровно обратное. Демонстрируя тем самым нежелание договариваться с Россией.

Эта невменяемость западных лидеров говорит о том, что боевое применение комплекса по целям на Украине продолжится, видимо, до тех пор, пока западники не начнут правильно понимать сигналы, которые им посылают. Теперь мы на новом уровне эскалации, и на нем допустимо то, что ранее считалось невозможным. Россия этого не хотела, но нам не оставляют выбора.

Удар по «Южмашу» был нанесен неядерными боевыми частями, но сама ракета, несомненно, способна иметь и ядерное оснащение. И, если все будет идти как идет, то целью может оказаться какая-то другая страна, не Украина. Недаром командующий ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что «Орешник» может поразить любую цель на территории Европы. Испытанием системы «Орешник» Россия делает все, чтобы конфликт не вышел за пределы собственно Украины – но при этом одновременно готовится эффективно воевать в случае, если это все-таки станет необходимым.