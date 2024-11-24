  • Новость часаВСУ попали в огневой мешок под Купянском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали, попав в засаду
    США пригрозили союзникам санкциями за помощь в аресте Нетаньяху
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    30 комментариев
    24 ноября 2024, 12:28 • Политика

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»
    @ Global Look Press

    Tекст: Александр Тимохин

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму – и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной?

    Цепочка событий, приведших к внезапному появлению ракетного комплекса «Орешник» на мировой арене, выглядит так.

    17 ноября уходящий президент США Джо Байден дал Украине разрешение атаковать ракетами ATACMS «старую» территорию России. Через два дня по российскому военному арсеналу в Брянской области ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS, выпущенными из реактивной установки М142 HIMARS. 20 ноября по командному пункту группировки войск «Север» в Курской области был нанесен удар в том числе и британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Сентябрьское опровержение президента России о том, что такая атака будет означать прямое участие стран Запада в войне, и американцы и англичане проигнорировали.

    А 21 ноября по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, на котором велась сборка и ремонт различных систем вооружений, был нанесен удар неизвестным доселе оружием. Со стороны это выглядело как падение нескольких боевых блоков из состава разделяющейся боевой части. Ничего подобного ни Россия, ни другие страны никогда еще в боевых условиях не применяли.

    Вечером с разъяснениями произошедшего выступил лично Верховный Главнокомандующий. Президент твердо и четко, без прикрас обрисовал обстановку, признал факт удара со стороны противника, факт потерь и даже назвал атакованные объекты. Из его выступления мы узнали о том, что загадочным средством, с помощью которого был нанесен так необычно выглядящий удар по «Южмашу», был новый, ранее никогда не применявшийся ракетный комплекс под названием «Орешник».

    Также стало известно, что представители западных стран были предупреждены об атаке заранее. Это всегда делается в случае испытаний стратегических видов ракетных вооружений, способных нести ядерное оружие.

    На следующий день на совещании с разработчиками ракетных систем и представителями Минобороны Владимир Путин заявил, что у России есть запас таких ракет, и их испытания продолжатся. На совещании были раскрыты и некоторые характеристики новой системы вооружений, созданной по сути всего лишь за год с небольшим. «Орешник» – твердотопливная ракета средней дальности (приблизительно 1500-5000 км) с разделяющимися головными блоками. Более того, создается целая линейка подобных вооружений.

    Можно также предположить, что по многим системам новая ракета унифицирована с теми, которые уже в строю. И, видимо, к ней имеет отношение Московский институт теплотехники.

    Кроме того, видео из Днепропетровска отчетливо показывают, что в ударе было шесть боевых блоков. Боевая часть каждого из боевых блоков инертная, то есть не содержит взрывчатки или ядерного заряда. Это логично в двух случаях – первый, когда вместо боевых блоков с ядерной или термоядерной боевой частью ставят учебные, так как больше ничего нет, или если используется специальная кинетическая боевая часть, поражающая цель за счет энергии движения.

    По большому счету, учебными «болванками» тоже можно уничтожать заводы. Но специально созданная боевая часть лучше – можно сделать некий аналог кассетного боеприпаса с поражающими субэлементами в каждом из боевых блоков.

    Тогда «огненных стрел с неба» будет очень много, и будет казаться, что ракет в ударе применено в разы больше, чем это было на самом деле. Отсутствие взрывчатого вещества при таких скоростях в момент атаки действительно не важно – высвобождение кинетической энергии поражающего элемента при попадании в цель куда разрушительнее взрывчатки.

    Удар «Орешника» привел к серьезным разрушениям на «Южмаше». Глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что территория завода оцеплена СБУ, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек. Утечки все же произошли – и если им верить, кинетические боеприпасы, массой от 350 до 500 кг каждый (непроверенные украинские данные), ударив в цели на площадке «Южмаша» со скоростью примерно 3,5 км/сек, превратили там в крошево буквально все, с пробоем бункеров и подземных защитных сооружений.

    Применение «Орешика» стало явным сигналом не только Украине, но и в первую очередь Западу, это признает и иностранная пресса. Явным образом, такие ракеты не для целей, которыми располагает Украины. Речь идет о испугавшем в свое время Европу развертывании баллистических ракет средней дальности на европейском ТВД. Тогда политики и население были вменяемее и к той, старой угрозе они вполне серьезно относились.

    А что современные западные политики? Дошло ли послание до адресата? Если говорить о лидерах стран типа Украины и Германии, то да, некоторые из них отметились адекватной реакцией. Особенно порадовал канцлер Германии Олаф Шольц, в очередной раз заявивший, что крылатые ракеты Taurus Украине переданы не будут – в этом смысле боевые блоки «Орешника» произвели нужное впечатление.

    Что касается Соединенных Штатов, то показательным выглядит заявление, прозвучавшее от высокопоставленного американского военного всего лишь за сутки до применения «Орешника».

    20 ноября на конференции аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies, Центр международных и стратегических исследований) выступал контр-адмирал Томас Бьюкенен, руководитель Директората по планированию и разработке политики в Стратегическом командовании США (USSTRATCOM). Это структура, через которую оба вида Вооруженных Сил США, имеющие стратегическое ядерное оружие, ВВС и ВМС, координируют выполнение задач по ядерному сдерживанию в мирное время и применение ядерного оружия в военное.

    Бьюкенен – не последний по статусу руководитель в этой структуре. И самое главное, именно он отвечает за разработку планов операций и политики в области сдерживания. В ответ на вопрос «как победить [в ядерной войне]?» он заявил:

    «Мы не хотим обмена [ядерными ударами]. Но если мы будет должны таковой исполнить, то нужно, чтобы это было на условиях, максимально выгодных для Соединенных Штатов. …Нам нужно иметь резервные возможности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать.»

    Бьюкенен имел в виду, что если придется пустить в ход ядерное оружие, то надо, чтобы после его применения у США оставалось ядерное оружие для дальнейшего сдерживания. Добавив под конец, что это «сложный вопрос».

    Говорил он осторожно, но обстановка в мире накалена до такой степени, что даже тщательный подбор слов контр-адмиралом не позволил представителям других стран оставить его высказывание без внимания. Ведь из из его слов прямо следует – США допускают возможность ведения ядерной войны на выгодных для себя условиях. Особенно с учетом того, что ВМС США систематически отрабатывают нанесение первого ядерного удара с помощью баллистических ракет «Трайдент-II», развернутых на подводных лодках.

    Вот какой, например, была реакция Китая а это заявление: «Соответствующие заявления официальных лиц США отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству». Такое заявление сделал представитель МИД Китая Линь Цзянь, и оно было опубликовано в официальной англоязычной китайской газете Global Times вместе с призывами к США способствовать ядерному разоружению.

    А 21 ноября Пентагон распространил заявление о том, что «Орешник» не станет сдерживающим фактором для действий Вашингтона по поддержке Украины. Аналогично высказывается англоязычная пресса.

    И это при том, что какие-то шансы против нового оружия в теории может дать только полноценная система ПРО театра военных действий с комплексами THAAD в качестве «главного калибра» – возможности развертывать такие системы ограничены даже у США. Еще американские и японские эсминцы, оснащенные ракетами SM-3, могли бы на некоторых участках траектории сбивать такие ракеты, но они могут действовать только на море. На Украине, например, их нет.

    Кроме того, как говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, все эти комплексы «на практике против ракет, подобных «Орешнику», не проверялись».

    Тем не менее, никаких опасений у англоговорящих не чувствуется. Не испугались и англичане, и французы, которые 23 ноября тоже дали Украине согласие на использование французских крылатых ракет против целей на «старой» территории России. «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала по данному поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Может быть, они и испуганы – но стараются показать ровно обратное. Демонстрируя тем самым нежелание договариваться с Россией.

    Эта невменяемость западных лидеров говорит о том, что боевое применение комплекса по целям на Украине продолжится, видимо, до тех пор, пока западники не начнут правильно понимать сигналы, которые им посылают. Теперь мы на новом уровне эскалации, и на нем допустимо то, что ранее считалось невозможным. Россия этого не хотела, но нам не оставляют выбора.

    Удар по «Южмашу» был нанесен неядерными боевыми частями, но сама ракета, несомненно, способна иметь и ядерное оснащение. И, если все будет идти как идет, то целью может оказаться какая-то другая страна, не Украина. Недаром командующий ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что «Орешник» может поразить любую цель на территории Европы. Испытанием системы «Орешник» Россия делает все, чтобы конфликт не вышел за пределы собственно Украины – но при этом одновременно готовится эффективно воевать в случае, если это все-таки станет необходимым.

    Главное
    В пригороде Сум на базе ВСУ прогремел взрыв
    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией
    Жительница Курской области сообщила о мародерстве ВСУ
    Банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Газпромбанка
    Суд арестовал имущество замглавы транспортной полиции Махачкалы
    Путин поздравил режиссера Кустурицу с юбилеем

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму – и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай забирает одну из важнейших французских легенд

    Китай сделал новый шаг на пути глобальной торговой экспансии – и на этот раз очередь дошла до поистине легендарных продуктов. Возможно, уже в ближайшие годы один из символов западной алкогольной культуры – коньяк – будет разливаться вовсе не в строго определенном регионе Франции, а в Китае. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Правый поворот Европы неостановим

      Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

      0 комментариев
    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Демография – не про деньги

      Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

      14 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

      Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

      30 комментариев
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............