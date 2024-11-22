Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

Tекст: Олег Исайченко

«К заявлениям Путина следует относиться со всей серьезностью», – пишет The Economist. Аналитики, говоря об «Орешнике», считают, что «это не было каким-либо революционно новым оружием». «Тем не менее удар очень похож на часть более масштабных усилий России по отговору западных стран от углубления их вмешательства в ситуацию на Украине. Важной аудиторией наверняка была новая администрация Трампа, все еще оттачивающая свой подход к конфликту», – признаются они. «В прошлом Россия выпустила по Украине огромное количество баллистических ракет, многие из которых, такие как «Кинжал», могут нести ядерный заряд. Но «Орешник» – это совсем другое», – подчеркивает издание.

О необходимости серьезно отнестись к словам Путина говорит и венгерский премьер Виктор Орбан. В эфире радио Kossuth он указал, что на Западе и в России разный «вес и значение произнесенного слова». Так, на Западе политика, особенно в последние годы, на 80% состоит из разговоров и только на 20% из действий. В то время как в России «если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия...», приводит его слова РИА «Новости».

«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку», – сказала бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку в эфире бразильского телеканала Record News. Так она прокомментировала обращение Владимира Путина.

Эксперт также указала: Москва на протяжении нескольких месяцев предупреждала, что использование западного вооружения по территории России будет рассматриваться как прямое вовлечение США в противостояние. Аналитик считает, что применение «Орешника» – предупреждение всему миру о том, что еще большее участие Вашингтона в конфликте способно привести к серьезной эскалации.

В свою очередь французская Le Parisien обращает внимание на то, что российский президент делал заявление с «непроницаемым лицом». По мнению аналитиков издания, Путин «не оставил места для сомнения: Россия готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками». «Обращение с прицелом на всю нацию и мир», – так характеризует выступление El Pais. «Президент проявил большую уверенность в своем новом оружии. Вплоть до заверений, что он предупредит, прежде чем снова применить его», – указывает газета.

Мэтью Сэвилл, директор военных наук Королевского института объединенных оборонных исследований, отметил, что ракета, примененная в четверг, имеет дальность действия, «намного превышающую все, что было замечено в этом конфликте до сих пор – и возможно, это первое ее применение в бою», передает Associated Press. «Что касается заявления Путина о том, что западные системы не смогли перехватить ракету, Сэвилл сказал, что «от них довольно сложно защититься» даже передовым американским системам Patriot», – добавляет агентство.

«Более масштабное послание Западу заключается в том, что «мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. P.S. Они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск?»,

– поясняют журналисты. С Сэвилом на страницах The New York Times соглашается Фабиан Рене Хоффман, эксперт по вооружениям из Университета Осло. Он говорит, что «с точки зрения России, сегодня они хотели бы нам сказать следующее: «Послушайте, вчерашний удар был неядерным по своей полезной нагрузке, но, знаете ли, если вы продолжите в том же духе, следующий удар может быть с ядерной боеголовкой».

Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, также добавляет: «ракеты большие и могут летать далеко, высоко и быстро», что «затрудняет, если не делает почти невозможным, их перехват». «Это довольно резкий сигнал», – считает Карако.

Между тем в интервью ТАСС один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдулла Агар сказал, что испытание новой ракеты в безъядерном гиперзвуковом исполнении продемонстрировало серьезную угрозу для Запада. Аналитик отметил, что боеприпас стал мощным сигналом не только для Украины, но и для Британии и континентальной Европы. «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине», – подчеркнул он. Согласно его мнению, это демонстрирует новые возможности ядерной триады России.

Агар подчеркнул, что Россия может дать ответ Западу, который, хотя пока и происходит в обычном режиме, потенциально может перейти в ядерный формат. В ходе конфликта стороны активно предпринимали множество политических и стратегических шагов, чтобы проверить возможности друг друга. Эксперт считает, что обострения на фронте не в пользу Украины и Запада привели к тому, что Россия начала демонстрировать прогресс и инициативу, что, в свою очередь, вызвало нестабильность на Западе.

Впрочем, сообщения об испытании нового вооружения вызвали опасения не только у экспертного сообщества, но и простых граждан в ЕС и НАТО. Так, под публикацией зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в X (бывший Twitter, заблокирован в России) жители западных стран начали извиняться за логику действий их властей.

«Мы приносим извинения от имени наших правительств, они не представляют подавляющего большинства британской общественности», – пишет один из пользователей. «Западом управляют некомпетентные идиоты, желающие нажиться. Если они не могут осознать, что только что произошло в этом видео, то они безнадежные кретины», – добавляет другой. Читатели Figaro и вовсе обвинили Джо Байдена в том, что он поставил на кон будущее человечества.

«Чтобы избежать третьей мировой войны, рекомендую как можно скорее положить Джо Байдена в больничку, не дожидаясь окончания срока его полномочий. За последнюю неделю он нанес достаточно вреда, на кону будущее человечества»,

– пишет пользователь Stephane Adam. «Надо сесть за стол переговоров и выслушать претензии России!» – считает читатель с ником En_tendeur. Любопытно, что в НАТО, во всяком случае на официальном уровне, уверены, что «Орешник» не окажет влияния на ход конфликта. «Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины», – заявила представитель альянса Фарах Дахлалла.

А вот в Киеве обращение Владимира Путина вызвало настоящую панику. Как рассказал австралийский журналист Джон Лайонс в интервью ABC News, тревожные настроения в столице, а также в рядах ВСУ вызваны угрозой ответных ударов со стороны России.

Лайонс также высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон якобы узнал, что его ракеты используются для атак на российские цели.