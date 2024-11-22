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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая, либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

    21 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»

    Медведев прокомментировал пуск ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины

    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал испытание новой ракеты средней дальности «Орешник» в боевых условиях.

    Медведев сделал заявление в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) после атаки на объект ОПК Украины. «Значит, это то, чего вы хотели? Что ж, вы, черт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», – написал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не уведомляла США и другие страны о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», так как таких обязательств нет.

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    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила ракету средней дальности по Украине, а не межконтинентальную баллистическую (МБР), пишет Reuters со ссылкой на представителя США.

    Как пишет Reuters, представитель США опроверг заявление Киева о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам предварительного анализа, речь идет о ракете средней дальности, сообщили агентству два западных чиновника.

    В четверг издание Financial Times сообщило, что против ВСУ впервые была якобы применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), не оснащенная ядерной боеголовкой. В статье издания говорилось, что она была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Однако в вечернем обращении Владимир Путин заявил, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    22 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Зеленский испугался
    Лавров: Зеленский испугался
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед возможной реакцией Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь российской территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Зеленский начал обвинять своих сторонников в том, что они оставляют его безоружным перед лицом ответных действий России, передает РИА «Новости».

    «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Также сообщалось, что в Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России.

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    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

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    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по России останутся без ответа только по мнению «ненормальных» людей, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо сделал заявление о готовности президента России Владимира Путина использовать все имеющееся оружие для защиты России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что те, кто думает, что удары по российской территории останутся без ответа, либо не знают Путина, либо «ненормальные».

    «Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», – добавил сербский лидер. Вучич также отметил, что вопреки мнению Киева считает, что перемирие и мир – это единственная нормальная идея.

    Напомним, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. В документе подразумевается, что ядерный ответ возможен даже при угрозе суверенитету России со стороны обычных вооружений неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запада аналогичного подхода, исключающего провокационные действия.

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    21 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В документе также указаны ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк «Кремлевский», банк «Итуруп», банк «Синара» и ряд других, передает ТАСС.

    Кроме того, в список попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова, а также главы департаментов Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

    Ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой. До этого американское министерство финансов включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России.

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    21 ноября 2024, 20:18 • Новости дня
    МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей
    МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел внесло изменения в регламент регистрации транспортных средств, исключив требование предъявлять ОСАГО, новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года.

    Проект изменений в административный регламент размещен на сайте regulation.gov.ru, передает «Коммерсант». В новой редакции исключена норма об обязательном предъявлении полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Это связано с принятием закона о государственной регистрации транспортных средств, который президент РФ Владимир Путин подписал в июле этого года.

    В числе других изменений, вступающих в силу 1 марта 2025 года, также вводится требование предоставлять на осмотр автомобили, документы на которые выданы до 1993 года, если автовладелец хочет восстановить утраченные документы и получить ПТС. Ранее предъявление транспортного средства в таких случаях не требовалось.

    Также новый закон упростит процедуру снятия автомобиля с учета. Теперь сделать это можно будет сразу после заключения договора купли-продажи, не дожидаясь окончания десятидневного срока.

    Ранее Госдума отклонила законопроект партии «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, предполагающий онлайн-учет через портал госуслуг.

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    22 ноября 2024, 14:37 • Новости дня
    Британия заявила о продолжении поддержки Украины после запуска «Орешника»

    The Standard: Британия продолжит поддержку Украины несмотря на «Орешник»

    Британия заявила о продолжении поддержки Украины после запуска «Орешника»
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава британского МВД Иветт Купер заверила, что Британия продолжит поддерживать Украину, несмотря на запуск Россией новой ракеты «Орешник» средней дальности, пишет The Standard.

    «В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», – цитирует The Standard главу МВД Британии, передает RT.

    Купер подчеркнула, что страна продолжит поставки техники и оружия на Украину. Британия, по ее словам, не изменит курса поддержки Киева.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу.

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    22 ноября 2024, 09:48 • Новости дня
    WSJ: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»

    Wall Street Journal: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, американский инвестор обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток - 2», передает «Газета.Ru».

    Как пишет Wall Street Journal, Линч надеется, что участие в покупке газопровода предоставит США рычаг в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Также газета указывает, что Линч, который более двадцати лет занимался бизнесом в Москве, предпочитает вести дела незаметно. Он отметил в письме, что американское владение «Северным потоком – 2» может оказать стратегическое влияние на энергоснабжение Европы. Это, по его мнению, даст возможность контролировать поставки энергоресурсов до конца периода использования ископаемого топлива.

    Известно также, что инвестор уже в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.

    Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны.

    До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    22 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Турецкий эксперт заявил о серьезной угрозе ракет «Орешник» для Запада

    Турецкий эксперт Агар: Российские ракеты «Орешник» представляют угрозу Западу из-за дальности и нагрузки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией против предприятия ВПК Украины гиперзвуковой ракеты «Орешник» без ядерной боеголовки продемонстрировало новые возможности ядерной триады страны и представляет серьезную угрозу для Запада, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Абдуллах Агар.

    Россия испытала новую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом исполнении, что, по мнению Агара, продемонстрировало серьезную угрозу для Запада, сообщает ТАСС. Эксперт отметил, что ракета стала не только мощным сигналом для Украины, но и для Британии и континентальной Европы. Согласно его мнению, это демонстрирует новые возможности ядерной триады России и является прямым вызовом Западу, поддерживающему конфликт на Украине.

    Агар подчеркнул, что Россия может дать ответ Западу, который, хотя пока и происходит в обычном режиме, потенциально может перейти в ядерный формат. В ходе конфликта стороны активно предпринимали множество политических и стратегических шагов, чтобы проверить возможности друг друга. Эксперт считает, что обострения на фронте не в пользу Украины и Запада привели к тому, что Россия начала демонстрировать прогресс и инициативу, что, в свою очередь, вызвало нестабильность на Западе.

    Использование Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow, которое привело к попаданию одной из них в объект в России, создало новый риск для российской военной логистики. Агар отметил, что Россия считает применение этого оружия невозможным без западной поддержки и персонала, что стало поводом для громкой реакции Москвы. Россия применила вооружения, которые, по ее заявлениям, не могут быть перехвачены западными системами ПВО.

    Эксперт также считает, что вызов, брошенный Россией, может как усилить нестабильность внутри западного мира, так и способствовать его консолидации. Он отметил, что стороны активно проверяют свои возможности на поле боя, и по итогам этих проверок могут возникнуть условия для переговоров. Однако, по мнению Агара, такие переговоры будут касаться сфер влияния, а не прямого прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске; стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России; США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника».

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    22 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Глава СПЧ: Мы не должны маргинализировать детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.

    Фадеев подчеркнул, что отказ в обучении может привести к маргинализации таких детей и их вытеснению на криминальные задворки общества, передает ТАСС.

    «Наше предложение не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, принято. Правда, теперь начались разговоры о том, чтобы их не принимать и не обучать вообще. Но ведь в таких семьях родители зачастую сами толком не говорят на русском и не заинтересованы в обучении своих детей. Особенно это касается девочек», – сказал Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ.

    «Государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они - граждане России. Мы не должны их маргинализировать», – подчеркнул глава СПЧ.

    Кроме того, на заседании обсуждались меры по защите учителей от дискредитации, включая возвращение оценки за поведение и разработку комплекса мер по восполнению кадрового дефицита в образовательной сфере.

    Ранее депутаты Госдумы предложили запретить зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, что вызвало критику среди педагогов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо жестко регламентировать сферу миграции, сделав жесткие, но удобные правила.

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    22 ноября 2024, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

    Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На юго-востоке Украины в Днепропетровской области была повреждена инфраструктура после взрывов в Днепропетровске.

    Глава региональной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области, передает ТАСС. В своем Telegram-канале он кратко отметил: «Повреждена инфраструктура».

    Эта информация появилась после сообщений о взрывах в Днепре.

    Накануне ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Издание Financial Times отметило, что этот удар продемонстрировал способность России опередить Запад в принятии ответных мер, особенно в условиях усиления напряженности.

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