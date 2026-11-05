Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Число жертв вируса Западного Нила в Нидерландах выросло до 12
За последнюю неделю количество скончавшихся после заражения вирусом Западного Нила на территории Нидерландов увеличилось до 12 человек.
В течение минувшей недели скончались еще два пациента с подтвержденным заболеванием, а также зафиксирован один новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на портал Hart van Nederland.
Общее число заболевших в стране достигло 77. Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в провинции Южная Голландия – 45 заболевших. В Утрехте зафиксировано 14 случаев, в Северной Голландии и Северном Брабанте – по семь, а в Гелдерланде и Оверэйсселе – по два.
У большинства инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов. В редких случаях возникают гриппоподобные проявления или более тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и его оболочек. При этом для людей с ослабленным здоровьем инфекция может представлять смертельную опасность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце количество пациентов с вирусом Западного Нила в Нидерландах увеличилось до 59 человек.
Летом заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская назвала пожилых людей с хроническими заболеваниями наиболее уязвимыми для лихорадки.