Число жертв вируса Западного Нила в Нидерландах выросло до 12

Tекст: Ольга Иванова

В течение минувшей недели скончались еще два пациента с подтвержденным заболеванием, а также зафиксирован один новый случай заражения, передает ТАСС со ссылкой на портал Hart van Nederland.

Общее число заболевших в стране достигло 77. Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в провинции Южная Голландия – 45 заболевших. В Утрехте зафиксировано 14 случаев, в Северной Голландии и Северном Брабанте – по семь, а в Гелдерланде и Оверэйсселе – по два.

У большинства инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов. В редких случаях возникают гриппоподобные проявления или более тяжелые осложнения, включая воспаление головного мозга и его оболочек. При этом для людей с ослабленным здоровьем инфекция может представлять смертельную опасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце количество пациентов с вирусом Западного Нила в Нидерландах увеличилось до 59 человек.

Летом заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская назвала пожилых людей с хроническими заболеваниями наиболее уязвимыми для лихорадки.