Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Врач Минздрава раскрыла секрет крепкого иммунитета в осенний период
Осенью для иммунитета необходимы источники белка и овощи
Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова порекомендовала обогатить повседневное меню бобовыми, рыбой и птицей для поддержания здоровья в осенний период.
Для поддержания защитных сил организма в холодное время года требуется правильное питание.
«Для нормальной работы иммунных клеток необходимо получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ», – сказала Дроздова РИА «Новости».
Она посоветовала добавлять в меню цельнозерновые продукты.
Врач подчеркнула, что взрослым людям следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. При этом допускается использование замороженных ягод и смесей, если в них нет добавленного сахара и лишней соли.
Специалист порекомендовала заранее планировать варианты завтрака, обеда и ужина. Основные приемы пищи полезно дополнять гарнирами из капусты, моркови или тыквы, а для перекусов выбирать свежие яблоки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты. Доктор раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.