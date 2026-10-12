Врач Минздрава раскрыла секрет крепкого иммунитета в осенний период

Осенью для иммунитета необходимы источники белка и овощи

Tекст: Катерина Туманова

Для поддержания защитных сил организма в холодное время года требуется правильное питание.

«Для нормальной работы иммунных клеток необходимо получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ», – сказала Дроздова РИА «Новости».

Она посоветовала добавлять в меню цельнозерновые продукты.

Врач подчеркнула, что взрослым людям следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. При этом допускается использование замороженных ягод и смесей, если в них нет добавленного сахара и лишней соли.

Специалист порекомендовала заранее планировать варианты завтрака, обеда и ужина. Основные приемы пищи полезно дополнять гарнирами из капусты, моркови или тыквы, а для перекусов выбирать свежие яблоки.

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