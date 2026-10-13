Мурашко назвал показатель выявляемости рака в России

Мурашко: Выявляемость онкологии на ранних стадиях в России превысила 62%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадии в России превысила 62%, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Блоки вопросов, касаемые выявления онкологических заболеваний, тоже фактически сдвинулись с места… Мы упростили систему. Сегодня выявляемость на первой и второй стадии выше 62%», – сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.

В субботу он предупредил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

Тогда министр назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.