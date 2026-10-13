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Мурашко назвал показатель выявляемости рака в России
Мурашко: Выявляемость онкологии на ранних стадиях в России превысила 62%
В России выявляемость онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в настоящее время превышает 62%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадии в России превысила 62%, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
«Блоки вопросов, касаемые выявления онкологических заболеваний, тоже фактически сдвинулись с места… Мы упростили систему. Сегодня выявляемость на первой и второй стадии выше 62%», – сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.
В субботу он предупредил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.
Тогда министр назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.