У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Путин наградил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении трех сотрудников скорой помощи из Белгородской области высокими государственными наградами за проявленный героизм.
Президент Владимир Путин посмертно присвоил ордена Мужества трем работникам Шебекинской скорой помощи в Белгородской области. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества врача Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи Донецкого Дмитрия Ивановича», – говорится в тексте документа.
Помимо врача, высоких государственных наград также удостоились еще два медицинских работника того же учреждения. Ордена Мужества посмертно присвоили медбрату Ивану Дундукову и фельдшеру Любови Кузьминой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил орденом Пирогова посмертно курского фельдшера Владимира Ващенко.
Также глава государства посмертно удостоил ордена Мужества погибшего в Джанкое помощника машиниста Ивана Шведова. Ранее Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.