Посольство: Россиян среди пострадавших от новых оползней в Непале нет

Tекст: Валерия Городецкая

Сведений о наличии россиян среди пострадавших от стихийного бедствия в Непале нет. Об этом Ракшаев заявил, ссылаясь на данные туристической полиции страны, передает ТАСС.

Масштабные оползни произошли в Непале с 24 по 29 сентября из-за сильных дождей, которые вызвали более 300 оползней и паводков по всей стране. Погибли не менее 25 человек, несколько жителей пропали без вести. Стихия повредила дороги и жилые дома.

В середине сентября количество погибших из-за схода оползня на севере Непала составило 1396 человек.