У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Посольство: Россиян среди пострадавших от новых оползней в Непале нет
Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате недавних оползней в Непале, сообщил советник-посланник посольства России в республике Ринчен Ракшаев.
Сведений о наличии россиян среди пострадавших от стихийного бедствия в Непале нет. Об этом Ракшаев заявил, ссылаясь на данные туристической полиции страны, передает ТАСС.
Масштабные оползни произошли в Непале с 24 по 29 сентября из-за сильных дождей, которые вызвали более 300 оползней и паводков по всей стране. Погибли не менее 25 человек, несколько жителей пропали без вести. Стихия повредила дороги и жилые дома.
В середине сентября количество погибших из-за схода оползня на севере Непала составило 1396 человек.