14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.76 комментариев
Число погибших из-за схода оползня на севере Непала достигло 1396 человек
Количество жертв разрушительного паводка в северных районах Непала выросло до 1396 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Согласно последним данным, по состоянию на 20.00 14 сентября по местному времени число погибших в результате оползня в Непале выросло до 1396», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».
Разрушительное наводнение обрушилось на северные территории страны 26 августа. Причиной катастрофического паводка стал внезапный сход ледника, который спровоцировал мощный оползень.
Посольство Непала в Москве приспустило флаг в память о жертвах стихии.
Ранее сообщалось о 1252 погибших.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об эвакуации 10 россиян из зоны бедствия.