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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    16 комментариев
    23 июля 2026, 13:03 • Новости дня

    Песков: Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиции Москвы в отношении ядерных технологий не изменилась: все страны, включая Иран и Саудовскую Аравию, имеют право на мирный атом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть у Саудовской Аравии и у других государств», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне сообщений министерства энергетики США о подписании с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в области развития мирного атома.

    Теперь этот документ предстоит рассмотреть американскому Конгрессу. Песков также добавил, что позиция России по вопросу нераспространения ядерного оружия остается хорошо известной и неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о строгих мерах контроля для саудовской ядерной программы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил право Ирана на обогащение урана в невоенных целях.

    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

    Комментарии (15)
    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    23 июля 2026, 10:17 • Новости дня
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    США впервые с начала конфликта применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    @ Simon Chapman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции, что стало первым подобным случаем с начала обострения конфликта.

    Американское командование впервые за 12 дней с момента возобновления боевых действий использовало бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям, передает Axios.

    Самолеты, способные нести до 24 тяжелых бомб весом около 900 килограммов или десятки крылатых ракет, стартовали с авиабазы в Британии. Применение таких машин на малой высоте со сверхзвуковой скоростью свидетельствует о значительной эскалации американской военной кампании.

    Центральное командование США не упомянуло об участии B-1 в своем заявлении. «Активы CENTCOM были нацелены на иранские центры военных операций, морские объекты, ангары для самолетов, склады беспилотников и военную логистическую инфраструктуру, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе», – говорится в официальном сообщении.

    Несмотря на расширение ударов, власти Ирана не изменили своей позиции по Ормузскому проливу и продолжают атаковать американские базы.

    Президент США пригрозил нанести удары по мостам и электростанциям, включая объекты в Тегеране, если нападения на суда продолжатся. В ответ Иран заявил о готовности атаковать инфраструктуру стран Персидского залива, союзных Вашингтону.

    Параллельно повстанцы-хуситы впервые после объявления блокады саудовских портов атаковали суда Саудовской Аравии. Представитель Пентагона предположил, что за этими действиями стоит Иран, стремящийся открыть новый фронт в Красном море. В результате несколько коммерческих судов изменили курс, опасаясь нападений в Баб-эль-Мандебском проливе.

    В настоящее время катарские посредники ведут переговоры с представителями США, Ирана и Омана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении огня. Однако, по данным региональных источников, иранское руководство пока отклоняет предложенные инициативы. Трамп выразил уверенность, что под давлением ударов Иран вскоре будет готов к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США объявило о проведении масштабных атак по иранским объектам.

    Несколькими днями ранее американские военные поразили ракетные комплексы Корпуса стражей исламской революции в акватории Ормузского пролива.

    В марте стратегические бомбардировщики B-1B Lancer совершили боевой вылет над территорией исламской республики.

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    23 июля 2026, 11:55 • Новости дня
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    Рубио: Политика США по продаже оружия Украине не изменилась
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон продолжит обеспечивать украинскую армию военной техникой по линии Североатлантического альянса, сохраняя при этом готовность к дипломатическим контактам с представителями Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Американские власти не планируют пересматривать курс на военную поддержку Киева. Комментируя призывы остановить накачивание региона вооружениями, Рубио подтвердил сохранение текущей стратегии, передает РИА «Новости».

    «Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – отметил глава американской дипломатии во время общения с прессой в Маниле.

    При этом руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда открыты к проведению новых встреч с российской стороной. По его словам, американские представители общаются с украинцами гораздо чаще, однако контакты с Москвой обязательно состоятся в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Рубио о недопустимости дальнейшей военной поддержки Киева.

    В феврале американский дипломат подтвердил продолжение поставок вооружений Киеву в прежнем режиме.

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    23 июля 2026, 08:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    Иран заявил об уничтожении американских систем ПВО в Кувейте
    @ Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Атака беспилотников на военные объекты США в Кувейте привела к потере зенитных ракетных комплексов, вертолетов и другой армейской техники.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о результатах недавних ударов по американским позициям, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Press TV. Главными целями стали объекты, расположенные на территории Кувейта.

    «Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири» и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты», – отмечается в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные отчитались об уничтожении американских радаров на базе Али-ас-Салем в Кувейте.

    Элитные подразделения вооруженных сил Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации комплексов Patriot и пусковых установок HIMARS.

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    23 июля 2026, 00:38 • Новости дня
    Хуситы атаковали два саудовских нефтетанкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы заявили в четверг, что провели военную операцию против двух саудовских нефтяных танкеров, идентифицированных как ENCELA и LAYLIA.

    Два саудовских нефтяных танкера ENCELA и LAYLIA были атакованы йеменскими хуситами в четверг за то, что нарушили военно-морскую блокаду, введенную группировкой, передает Reuters.

    В понедельник хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, что вызвало предупреждение со стороны возглавляемой страной коалиции. Сторонникам Ирана пообещали ответить «решительно», что грозит нарушить глобальные поставки энергоносителей за пределами Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. Хуситы 20 июля объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а власти Ирана призвали хуситов к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море. Президент США пригрозил хуситам ответом США при блокаде Саудовской Аравии.

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    22 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

    Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    @ Javier Rojas/ZUMA/Global Look Press

    Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси ушел из жизни в возрасте 84 лет в своем доме в Вашингтоне после перенесенного инсульта.

    Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

    «Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

    За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

    В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

    В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

    Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

    В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

    Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.

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    22 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    КСИР: Южный маршрут Ормузского пролива заминирован

    Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южный маршрут Ормузского пролива заминирован, что ставит под угрозу американские инвестиции в регионе на фоне продолжающейся эскалации, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По его словам, это решение стало ответом на действия Вашингтона.

    «Заминированный южный маршрут Ормузского пролива приведет к уничтожению ваших инвестиций, не ведитесь на американские уловки», – написал Мохеби в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

    Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани пояснил, что эскалация началась из-за попыток США использовать южный (Оманский) маршрут. Тегеран настаивает на проходе судов исключительно по иранскому маршруту. Центральный штаб военного командования Ирана напомнил, что Ормузский пролив остается закрытым, и транзит возможен только по определенным Тегераном путям.

    Ранее Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Несколькими днями ранее два нефтяных танкера подорвались на минах к югу от этого транспортного узла.

    Транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

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    22 июля 2026, 18:03 • Новости дня
    В Иране рассказали об ответе на возможные удары США по ядерным объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответ Тегерана на возможные удары США по иранским ядерным объектам не будет носить ограниченный характер.

    Интересы Вашингтона и союзников окажутся в списке целей исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

    «Ответные действия после любой новой атаки на ядерные объекты Ирана не будут носить ограниченный характер, наоборот, атака приведет к расширению масштабов конфликта до такой степени, что США и любая другая поддержавшая их сторона понесет значительные издержки», – заявил собеседник агентства.

    Он уточнил, что в случае реализации американских угроз целями станут все объекты, представляющие интересы, базы и военные активы США в регионе. Аналогичная участь ждет активы союзников, принимающих участие во враждебных действиях.

    Напомним, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал бомбардировку новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» в ответ пригрозил ударами по всем американским интересам на Ближнем Востоке.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    В Иране сообщили о последствиях возможной атаки США на ядерные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальное нападение американских сил на ядерную инфраструктуру Тегерана приведет к резкому обострению ситуации, сообщил осведомленный военный источник.

    Он подчеркнул, что подобные действия станут переломным моментом в региональном противостоянии, передает РИА «Новости».

    «Угрозы США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана расцениваются как опасная эскалация напряженности и любая новая атака на эти объекты будет означать переход на новый уровень противостояния в регионе», – заявил собеседник агентства.

    Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал бомбардировку предполагаемой новой ядерной инфраструктуры исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе последовавшей эскалации военные США поразили более 80 различных целей на иранской территории.

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    22 июля 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву

    Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине

    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.

    «Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.

    «Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

    Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.

    В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    23 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшая группа «злонамеренных лиц» стремится спровоцировать вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией вопреки отсутствию общественной поддержки, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать эту войну», – подчеркнул журналист в беседе для подкаста East Meets West, передает РИА «Новости».

    При этом Карлсон обратил внимание на то, что массового общественного движения, выступающего за военное столкновение с Россией, в Соединенных Штатах не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией.

    Также журналист заявлял, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона.

    Весной прошлого года Такер Карлсон заявлял о поражении американской стороны в противостоянии с российской.

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