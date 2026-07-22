Иран пригрозил ударами по «всем интересам» США на Ближнем Востоке

«Хатам аль-Анбия» пригрозил ответом в случае атаки США на ядерные объекты Ирана

Tекст: Антон Антонов

«Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу, мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения штаба.

Одновременно высокопоставленный иранский источник предупредил, что британские интересы на Ближнем Востоке тоже могут стать законной военной целью, если Лондон присоединится к войне США против Ирана, пишет ТАСС.

Он уточнил, что в случае подтверждения сообщений о решении нового премьер-министра Британии Энди Бернэма участвовать в войне все британские объекты в регионе будут включены в список целей иранских вооруженных сил.

Тот же источник напомнил, что Британия, по его словам, уже однажды столкнулась с реализацией иранских угроз во время сорокадневной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Ирана.

На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

