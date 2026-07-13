Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти Йемена рассматривают возможность ограничения судоходства в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Fars.

Член политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх дал понять, что руководство страны твердо намерено закрыть проход для торговых судов.

Представитель движения подчеркнул масштабность возможных последствий такого шага для глобального энергетического рынка.

«Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, а цена на нефть вырастет до 200 долларов за баррель», – заявил он.

Ранее Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

В апреле хуситы уже грозились закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.