США нанесли удары по Ирану

CENTCOM: США начали наносить новые удары по Ирану

Tекст: Антон Антонов

«В 17.00 по времени Восточного побережья США (полночь мск) силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», – сообщает CENTCOM в X.

На южном побережье Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик зафиксировано более десяти взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

В портовом городе Джаск на юге страны прогремели три взрыва. Еще несколько взрывов произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.