Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?9 комментариев
США нанесли удары по Ирану
CENTCOM: США начали наносить новые удары по Ирану
Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«В 17.00 по времени Восточного побережья США (полночь мск) силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», – сообщает CENTCOM в X.
На южном побережье Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик зафиксировано более десяти взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Fars.
В портовом городе Джаск на юге страны прогремели три взрыва. Еще несколько взрывов произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.
Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.