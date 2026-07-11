Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу

  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 41 украинского дрона над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
    Умер народный артист России Юрий Смирнов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    11 июля 2026, 22:10 • Новости дня

    Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе будут продолжены, сообщил МИД Омана по итогам первого дня обсуждения.

    «Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Первый день переговоров министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и его иранского коллеги Аббаса Аракчи организовали для урегулирования последних событий в регионе.

    В МИД Ирана добавили, что министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили двусторонние отношения в различных областях.

    «А также события в регионе, особенно Ормузский пролив. Аракчи и аль-Бусаиди также обменялись мнениями о подходящих механизмах для безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии со статьей 5 исламабадского меморандума о взаимопонимании», – сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

    При этом этом корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что в двусторонних переговорах Ирана и Омана никак не представлена сторона США.

    Телеканал CBS в пятницу сообщил, что американский президент Дональд Трамп поручил Джэй Ди Вэнсу, Марко Рубио и другим представителям администрации продолжать переговоры с Ираном. Джейкобс сообщила, что Вэнс, Рубио, Уиткофф на переговорах в Маскате отсутствовали.

    «Технической команды США также нет. <...> американцы по ходу переговоров будут поддерживать контакт в удаленном режиме с представителями Омана и Катара», – написала журналистка в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США. Президент США заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует. При этом в четверг он сообщил о желании Ирана заключить сделку с США.

    Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

    Комментарии (8)
    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Сенаторы США договорились с Трампом о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей для усиления давления на Москву.

    Четыре американских сенатора согласовали с президентской администрацией продвижение обновленного документа об ограничениях против Москвы, передает Reuters.

    «Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Жанны Шахин и Роджера Уикера.

    Проект предусматривает наказание для государств, сотрудничающих с российской стороной и покупающих ее нефть и газ. Линдси Грэм после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пояснил, что новые меры дадут Дональду Трампу рычаги для содействия завершению конфликта.

    Ранее американский лидер провел переговоры с Зеленским в Анкаре, пообещав предоставить лицензию на производство комплексов Patriot. По словам главы Белого дома, Москва и Киев стремятся завершить спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций. Military China: Путин показал способность России противостоять санкциям. Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

    Комментарии (2)
    11 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Тегеран опроверг слова Трампа о просьбе начать мирные переговоры

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран категорически отрицает инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном, однако согласился принять региональных посредников для обсуждения текущей ситуации, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

    После того, как президент США заявил, что Тегеран якобы сам обратился к Вашингтону с предложением продолжить мирный диалог, на что получил согласие, иранская сторона категорически отвергла данные заявления.

    «От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников по поводу визита для обсуждения текущей ситуации», – передает РИА «Новости» слова Багаи в эфире национального телевидения.

    В роли дипломатического связующего звена выступил Катар. Визит делегации направлен на проведение консультаций на фоне продолжающейся эскалации напряженности между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. Президент США заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, а Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

    При этом американский лидер в пятницу написал в Truth Social, что Иран попросил Вашингтон о переговорах.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если правительство страны совершит или попытается совершить покушение на него.

    «1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

    Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется,  полностью уничтожить Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.

    Комментарии (15)
    11 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп позвонил наследному принцу Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив сотрудничество и ситуацию в ближневосточном регионе.

    «В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили сотрудничество между Королевством Саудовская Аравия и Соединенными Штатами Америки, пути его укрепления в различных областях. Лидеры также обсудили ряд региональных и международных проблем и обменялись мнениями по ним», – сообщило Saudi Press Agency.

    Стороны также оценили текущие события в регионе, включая переговоры между США и Ираном, подчеркнув важность обеспечения безопасности морского судоходства, защиты морских путей и поддержки усилий, которые способствуют региональной безопасности и стабильности, отметили в агентстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива. США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Единственный авианосец Франции завершил долгую миссию на Ближнем Востоке

    Авианосец «Шарль де Голль» вернулся в Тулон после ближневосточной миссии

    Tекст: Мария Иванова

    Флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил миссию длиной в пять с половиной месяцев, вернув домой около 2 тыс. моряков.

    Французский военный корабль прибыл в базу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    «В субботу утром «Шарль де Голль» пришвартовался в своем порту приписки в Тулоне после миссии, продлившейся пять с половиной месяцев», – отмечается в опубликованном материале.

    О возвращении судна 3 июля объявлял президент Эммануэль Макрон. На берег сошли около 2 тыс. членов экипажа. Ранее канал BFMTV сообщал, что флагману предстоит пройти плановый ремонт.

    Поход начался в конце января с учений в Северной Атлантике и Балтийском море. Из-за обострения конфликта вокруг Ирана корабль перебросили на Ближний Восток. Эта миссия стала второй по длительности за 25 лет службы авианосца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Франции Эммануэль Макрон перебросил корабль в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    В мае авианосная ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал.

    Месяцем позже местные СМИ анонсировали возвращение флагмана ВМС в Тулон для планового ремонта.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Авторы статьи о новом самолете Трампа получили повестки в суд

    Авторы The New York Times получили повестки в суд из-за статьи о самолете Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация американского президента разослала в суд повестки авторам материала, рассказавшим об уязвимостях подаренного Катаром нового борта номер один.

    Несколько журналистов газеты New York Times получили повестки в суд. Это случилось после выхода текста о технических возможностях президентского лайнера, передает РИА «Новости».

    «Администрация Трампа в пятницу разослала повестки в суд нескольким журналистам The New York Times после того, как издание сообщило на этой неделе об опасениях касательно безопасности, связанных с новым Air Force One, подаренным Трампу Катаром», – говорится в публикации американского СМИ.

    Документы получили четыре сотрудника газеты: Джулиан Барнс, Эрик Липтон, Тайлер Пейджер и Эрик Шмитт. Повестки выдал прокурор Джей Клейтон, недавно номинированный главой государства на пост руководителя национальной разведки. Перед публикацией статьи высокопоставленный представитель ФБР просил редакцию отложить выпуск материала из соображений национальной безопасности, однако отказался раскрыть подробности.

    В мае 2025 года катарская королевская семья подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8 стоимостью 400 млн долларов. Американский лидер решил переоборудовать его в главный президентский борт. На прошлой неделе глава государства официально представил обновленный лайнер в красном, белом, синем и золотом цветах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание отметило слабое техническое оснащение подаренного Катаром президентского борта.

    Сам Дональд Трамп объяснил смену самолета во время визита в Британию желанием удивить местных военных. Ранее американские конгрессмены потребовали расследовать обстоятельства передачи этого дорогостоящего лайнера.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    ФБР начало расследование из-за нового самолета Трампа

    Директор ФБР обсудил с Трампом утечку информации о безопасности нового самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил крайнее недовольство раскрытием информации о технических проблемах и уязвимостях обновленного президентского борта стоимостью 400 млн долларов.

    Руководитель Федерального бюро расследований США Кэш Патель обсудил инцидент с утечкой секретной информации с чиновниками Белого дома, передает CNN.

    Ранее журналисты издания The New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о недостаточных возможностях нового президентского самолета Air Force One.

    «Судебные повестки были вручены после того, как в пятницу директор ФБР Кэш Патель встретился в Белом доме с чиновниками для обсуждения расследования бюро, касающегося утечек информации о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Air Force One», – отмечается в материале телеканала.

    По данным прессы, Патель также поговорил о ходе расследования лично с Дональдом Трампом по телефону. Журналисты подчеркивают, что политик был сильно раздражен появлением в средствах массовой информации данных о проблемах с безопасностью подаренного лайнера.

    Особенное недовольство американского лидера вызвала огласка неспособности воздушного судна совершить прямой рейс из Турции, где проходил саммит НАТО. В мае 2025 года катарская королевская семья подарила политику лайнер Boeing 747-8, который решили переоборудовать в «борт номер один».

    На прошлой неделе состоялась официальная презентация обновленного самолета. Воздушное судно получило новую окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также полностью переработанный интерьер.

    The New York Times отметило слабое техническое оснащение подаренного Катаром президентского борта.

    Сам Дональд Трамп объяснил смену самолета во время визита в Британию желанием удивить местных военных.

    Ранее американские конгрессмены потребовали расследовать обстоятельства передачи этого дорогостоящего лайнера.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 13:56 • Новости дня
    Новый лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи

    Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран непременно ответит на убийство бывшего главы государства и других граждан, ставших жертвами совместных атак Вашингтона и Тель-Авива в конце февраля.

    Новый руководитель исламской республики Моджтаба Хаменеи выпустил письменное обращение по случаю похорон отца, передает ТАСС. «Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть – воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», – гласит текст заявления.

    Политик также добавил, что возмездие является прямым требованием граждан и обязательно воплотится в жизнь. Бывший духовный лидер погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов.

    Напомним, масштабные траурные мероприятия начались 3 июля в иранской столице. Тело аятоллы два дня находилось в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана. 6 июля состоялось массовое шествие, после чего гроб доставили в священный город Кум.

    Вечером 7 июля останки перевезли в Ирак для прощания с местными мусульманами-шиитами в Наджафе и Кербеле. Церемония погребения прошла 9 июля на родине погибшего – в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное телевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего лидера. Церемония погребения политика завершилась в его родном городе Мешхеде.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран не планирует контактировать с американской стороной до тех пор, пока она не изменит подходы, передает Fars.

    Исламская республика не планирует вступать в диалог с американскими властями, передают РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Инициатива о заморозке дипломатических контактов исходит исключительно от иранского руководства. «Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», – подчеркивается в публикации со ссылкой на осведомленные источники.

    При этом конкретные ожидания Тегерана от западных партнеров официально не раскрываются. Как утверждает обозреватель портала Axios Барак Равид, Вашингтон настаивает на выполнении двух ключевых условий. Американская администрация требует от исламской республики признать Ормузский пролив открытым для навигации, а также дать твердое обещание прекратить любые удары по коммерческим судам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон начал подготовку к длительному вооруженному противостоянию с Тегераном из-за контроля над Ормузским проливом.

    Иранские власти предостерегли американскую сторону от любых провокационных действий в этой акватории.

    Ранее Исламская Республика отказалась от диалога с Соединенными Штатами до полного снятия морской блокады.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Eni предупредил об ухудшении ситуации на мировом энергорынке

    Глава Eni Дескальци заявил об угрозе ухудшения ситуации на энергорынке

    Tекст: Мария Иванова

    Глобальный энергетический кризис может обостриться из-за сокращения запасов нефти и растущей конкуренции за ресурсы, предупредило руководство итальянской нефтегазовой корпорации.

    Ситуация на мировом энергетическом рынке в краткосрочной перспективе рискует ухудшиться на фоне падения запасов нефти и усиления конкуренции за энергоресурсы, заявил гендиректор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «В краткосрочной перспективе это возможно. Конкуренция обречена на усиление из-за постепенного сокращения запасов нефти и возобновления закупок со стороны азиатских стран. В то же время Европе потребуются дополнительные поставки американского сжиженного природного газа для восстановления запасов в подземных хранилищах к зиме», – рассказал Дескальци в интервью газете Il Sole 24 Ore.

    По его оценке, европейским государствам предстоит приобрести еще порядка 35 млрд кубометров газа, чтобы довести уровень заполненности хранилищ до целевого показателя в 80%. Он уточнил, что уровень заполняемости европейских хранилищ, за исключением Италии, в настоящее время составляет около 47%, тогда как в самой Италии он уже достиг 70%, передает РИА «Новости».

    Руководитель энергетического гиганта также обратил внимание на то, что мировые нефтяные запасы стремительно сокращаются. С начала конфликта в Персидском заливе они уменьшаются в среднем на 3,8 млн баррелей в сутки, а в мае темпы сокращения ускорились до 4,6 млн баррелей в сутки.

    На этой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану, заявив, что это ответ на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В свою очередь иранские вооруженные силы сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, обвинив Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Число жертв новых американских ударов по Ирану достигло 17 человек

    Число погибших при ударах США по Ирану возросло до 17 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате недавних атак вооруженных сил США на иранские города погибли 17 человек, а более ста мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил о росте числа жертв американских атак, передает РИА «Новости». Ранее ведомство заявляло о 14 погибших и 78 пострадавших.

    «В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина», – написал Керманпур в соцсети.

    Американские военные 8 и 9 июля нанесли серию мощных ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские силы ответили атаками на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные 8 и 9 июля провели новую серию массированных ударов по иранским военным объектам. После этого глава Белого дома объявил об окончательном завершении перемирия между двумя странами.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни
    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия уничтожает украинские дроны до взлета

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по военным и инфраструктурным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Эксперты говорят о системном и целенаправленном разрушении южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации