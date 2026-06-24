Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации отметил, что западные перевозчики и производители авиатехники сами пострадали от антироссийских ограничений.
Президент подчеркнул, что последствия западных санкций против российской авиационной отрасли затронули не только Россию, но и зарубежные компании, поскольку «как перевозчики, так и производители» в итоге «понесли определенный ущерб», передает ТАСС.
По словам президента, Россия уже смогла преодолеть негативный эффект от санкций: «Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попыток экономической изоляции России со стороны недружественных правительств. Столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями международных перевозок».
В качестве примера он упомянул проект МС-21. «Там с крылом возникли проблемы. Это, к сожалению, отодвинуло всю эту программу. Но все-таки наши компании, в данном случае Росатом, справились с этими задачами», – подчеркнул Путин.
Напомним, перед совещанием глава государства осмотрел отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в подмосковном Жуковском.
В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация объявила о завершении сборки первых серийных пассажирских лайнеров нового поколения.
Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал получение сертификата на импортозамещенный самолет SJ-100 до конца текущего года.