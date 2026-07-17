Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах
Лантратова: Украинские комиксы для детей внушают ненависть ко всему русскому
Детям на Украине навязывают русофобию с помощью специальных графических новелл и переписанных учебников истории, искажающих образ российских военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Лантратова сообщила о целенаправленном искажении истории киевскими властями. Выступая на конференции, она отметила, что вместе с коллегами вывезла с зоны боевых действий 300 книг, передает РИА «Новости».
«В общей сложности мы вывезли 300 книжек... Идеология ненависти ко всему русскому. У них есть уникальные комиксы для детей, в которых издевательские стихи по отношению к Москве, России», – сказала Лантратова.
По словам омбудсмена, в этих изданиях украинские военные изображены спасителями мира, тогда как российские солдаты показаны жестокими тиранами. Кроме того, в местных учебниках полностью стерто понятие Великой Отечественной войны.
Героев прошлого заменили нацистскими преступниками, а советскую технику помечают фашистской символикой. В школьной программе появились предметы, где школьникам предлагают смотреть на русского солдата через прицел автомата, готовя их к прямому противостоянию.
Ранее иностранные инструкторы организовали идеологическую подготовку украинских школьников для воспитания ненависти к России.
Российское военно-историческое общество передало украинским военнопленным отечественные учебники по истории.
Лантратова решила направить в ООН материалы о нарушениях прав мирных жителей украинской полицией.