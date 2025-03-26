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Частые визиты Сийярто в Москву удивили чиновников ЕС
Bloomberg: Европейские чиновники удивлены тринадцатью визитами Сийярто в Россию за три года
Европейские чиновники высказали удивление по поводу частых визитов главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Россию, которые за последние три года состоялись 13 раз, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, частые визиты министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Россию вызывают недоумение у представителей Европейского союза, передает ТАСС.
Агентство также отмечает, что такие визиты вызывают «подозрения» у европейских коллег Сийярто. За более чем три года глава венгерского внешнеполитического ведомства посетил Россию 13 раз, что значительно превышает среднее количество визитов в Россию для дипломатов из стран Евросоюза.
В среду глава венгерского дипведомства провел встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком. На встрече в Москве Новак пообещал Сийярто, что Россия обеспечит Венгрию нефтью без перебоев.