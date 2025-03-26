Россия пообещала обеспечить Венгрию нефтью без перебоев

Новак заявил, что Россия приняла меры для надежности поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер России Александр Новак на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто отметил приверженность России к надежности поставок энергоносителей для Будапешта.

Кроме того, была выражена готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнеров оставались бесперебойными и предсказуемыми.

В прошлом году Россия поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода «Дружба» 4,78 млн тонн нефти, а в январе-феврале текущего года – 956 тыс. тонн. Нефтепровод «Дружба» начинает свой путь в Альметьевске, разветвляясь на два участка: северный и южный. Южная ветка проходит через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

Транспортировка нефти по «Дружбе» в Польшу и Германию была прекращена в начале 2023 года. Германия начала получать нефть из Казахстана по северной ветке «Дружбы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Москву для обсуждения двусторонних внешнеэкономических и политических вопросов.

Ранее поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились после устранения повреждений, вызванных атакой украинского беспилотника.

Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары, включающий нефтеперерабатывающие предприятия и трубопроводы.

В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников несколько раз.